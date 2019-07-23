МЧС сообщило об отсутствии подтопленных жилых территорий в Приангарье

В Иркутской области не осталось подтопленных населённых пунктов, сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС по региону.

«Подтопленные в результате масштабного наводнения населённые пункты Иркутской области полностью освобождены от воды», — говорится в сообщении на сайте ведомства.

По данным МЧС, за время ЧС в Тулуне спасатели освободили от воды 26 социально значимых объектов, включая школы, детские сады, фельдшерские пункты и поликлиники.

В результате наводнения также были подтоплены 11 объектов ЖКХ, 20 административных зданий и более 1 тыс. частных домов города.

Ранее сообщалось, что в Тулуне остаётся семь подтопленных в результате наводнения жилых домов.

С 25 июня в Иркутской области начался паводок из-за сильных ливней. Наводнение затронуло 10,8 тыс. жилых домов в 109 населённых пунктах. Погибли 25 человек.