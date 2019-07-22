Семь человек числятся пропавшими без вести после паводка в Приангарье

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После паводка в Иркутской области семь человек всё ещё считаются пропавшими без вести.
Семь человек числятся пропавшими без вести после паводка в Приангарье
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС региона.

«Без вести пропавшими считаются в настоящий момент семь человек», — заявил представитель пресс-службы. 

27 июня в Иркутской области начались сильные паводки. По последним данным, стихия унесла жизни 25 человек. В зоне бедствия оказались почти 11 тыс. домов.

Ранее губернатор Иркутской области Сергей Левченко рассказал о сумме ущерба аграриям в зоне паводка в Приангарье.

URA.RU информировало, что Ханты-Мансийский автономный округ заявил о готовности оказать помощь детям, пострадавшим от паводка в Иркутской области.

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