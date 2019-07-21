В Иркутской области завершили иммунизацию пострадавших от паводка

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Иммунизация населения, пострадавшего от паводка в Иркутской области, завершена. Об этом говорится в сообщении на сайте Роспотребнадзора.

«Фагирование и иммунизация населения, находящегося в зоне подтопления, завершены», — отметили в ведомстве.

Как добавили в Роспотребнадзоре, на территориях, освободившихся от подтопления, проводится работа по дезинфекции источников водоснабжения, водопроводных сетей и частных домовладений.

Ранее губернатор Иркутской области Сергей Левченко рассказал о ходе восстановительных работ в регионе после наводнения.

Ханты-Мансийский автономный округ, как сообщало URA.RU, заявил о готовности оказать помощь детям, пострадавшим от паводка в Иркутской области.

Паводок в Иркутской области начался из-за сильных ливней, идущих в регионе с 25 июня. Наводнение затронуло 10,8 тыс. жилых домов в 109 населённых пунктах. В результате удара стихии погибли 25 человек.

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