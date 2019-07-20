Глава Иркутской области рассказал о ходе работ в регионе после паводка

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Губернатор Иркутской области Сергей Левченко на своей странице в Instagram рассказал о ходе восстановительных работ в регионе после паводка.
Глава Иркутской области рассказал о ходе работ в регионе после паводка
  • © Алексей Никольский
  • РИА Новости

По его словам, к настоящему времени восстановлена большая часть подтопленных участков автомобильных дорог и разрушенных мостов.

«Восстановлено электроснабжение и водоснабжение... 99% пострадавших получили положенные им выплаты», — говорится в сообщении пресс-службы губернатора.

Отмечается, что власти региона делают всё возможное для того, чтобы жители области смогли как можно скорее вернуться к обычной жизни.

Ранее президент России Владимир Путин, посетивший Иркутскую область, заявил, что не может назвать удовлетворительной работу местных служб по ликвидации последствий наводнения в регионе.

Кроме того, российский лидер назвал неразберихой ситуацию с оказанием помощи жителям области, пострадавшим в результате стихии.

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