Путин назвал неразберихой проблемы с помощью пострадавшим от паводка

Короткая ссылка
Президент России Владимир Путин назвал неразберихой проблемы с организацией помощи жителям пострадавшей от наводнения Иркутской области.
Путин назвал неразберихой проблемы с помощью пострадавшим от паводка
  • © Алексей Никольский
  • РИА Новости

Как передаёт РИА Новости, в ходе общения с главой государства местные жители посетовали на проблемы с получением выплат.

Так, одна женщина рассказала, что её дочери власти не смогли внятно объяснить, каким образом она получит деньги. В итоге её не оказалось в списках жителей, которым положена выплата, и средства не поступили.

«Это называется простым русским словом — неразбериха», — сказал Путин.

19 июля Путин прибыл в Иркутскую область

Он посещает пострадавшие от паводка территории. Также планируется совещание о мерах по ликвидации последствий.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить