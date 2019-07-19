Путин назвал неразберихой проблемы с помощью пострадавшим от паводка

Президент России Владимир Путин назвал неразберихой проблемы с организацией помощи жителям пострадавшей от наводнения Иркутской области.

Как передаёт РИА Новости, в ходе общения с главой государства местные жители посетовали на проблемы с получением выплат.

Так, одна женщина рассказала, что её дочери власти не смогли внятно объяснить, каким образом она получит деньги. В итоге её не оказалось в списках жителей, которым положена выплата, и средства не поступили.

«Это называется простым русским словом — неразбериха», — сказал Путин.

19 июля Путин прибыл в Иркутскую область.

Он посещает пострадавшие от паводка территории. Также планируется совещание о мерах по ликвидации последствий.