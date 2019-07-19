Путин назвал неудовлетворительной работу в зоне паводка в Приангарье

Президент России Владимир Путин заявил, что не может назвать удовлетворительной работу по ликвидации последствий наводнения в Иркутской области.

«С учётом того, что я там услышал, не могу признать ликвидацию последствия паводка удовлетворительной», — сказал Путин на совещании, которое он провёл в терминале аэропорта Братска.

По его словам, плохо организованы такие важные сферы деятельности, как информирование граждан, распределение гуманитарной помощи, осуществление выплат, возведение жилья и восстановление инфраструктуры.

Ранее Путин назвал неразберихой ситуацию с оказанием помощи жителям пострадавшей от наводнения Иркутской области.