В Тулуне после паводка остаются подтопленными семь жилых домов

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Вода остаётся в семи жилых домах в пострадавшем от паводка городе Тулуне в Иркутской области. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по региону.

«Остается подтопленным один населённый пункт — город Тулун, семь жилых домов, с населением 17 человек. Подтоплено семь приусадебных участков», — сказали в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что в Тулуне 16 домов остаются подтопленными.

Телеканал «360» также передавал, что в Московской области начали собирать гуманитарную помощь для пострадавших жителей региона.

Паводок начался из-за сильных ливней, идущих в регионе с 25 июня. Наводнение затронуло 10,8 тыс. жилых домов в 109 населённых пунктах. Погибли 25 человек.

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