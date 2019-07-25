Путин поручил до 10 августа завершить выплаты пострадавшим от паводка

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Президент России Владимир Путин дал две недели на осуществление всех выплат пострадавшим от наводнения в Иркутской области. Список поручений опубликован на сайте Кремля.
Путин поручил до 10 августа завершить выплаты пострадавшим от паводка
  • РИА Новости

В частности, правительству поручено обеспечить завершение в срок до 1 августа формирования списков граждан, пострадавших от паводка, и в срок до 10 августа — выплат им денежных средств в полном объёме.

19 июля Путин посетил пострадавшие от паводка территории в Иркутской области. Он назвал неразберихой проблемы с организацией помощи.

На совещании глава государства раскритиковал чиновников, ответственных за ликвидацию последствий наводнения. По его словам, плохо организованы информирование граждан, возведение жилья и инфраструктуры.

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