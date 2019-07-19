«Исключить чванство и хамство»: Путин раскритиковал ход работ по ликвидации последствий паводка в Иркутской области

На совещании в Иркутской области Владимир Путин раскритиковал чиновников, ответственных за ликвидацию последствий паводка в регионе. По его словам, плохо организовано информирование граждан, а также возведение жилья и инфраструктуры. Как заявил президент, он с удивлением услышал, что некоторые до сих пор не получили деньги, которые были выделены пострадавшим из федерального бюджета. Глава государства потребовал разобраться с этим вопросом и пообещал лично проконтролировать ход работ в начале сентября. Путин указал чиновникам, что на любом уровне власти нужно «напрочь исключить всякое чванство и хамство». Перед совещанием президент встретился с местными жителями, которые рассказали, как им приходится справляться с последствиями наводнения.

«Навести порядок здесь»

Владимир Путин посетил пострадавшую от паводка Иркутскую область. Он осмотрел районы, которые затронуло стихийное бедствие, и пункты размещения граждан.

Кроме того, глава государства провёл совещание с членами правительства, руководителями ведомств и муниципалитетов. Чиновники отчитались о выполнении задач, поставленных президентом в ходе первого визита в область 30 июня. Тогда Путин подписал перечень поручений и указ, в котором наводнение было признано чрезвычайной ситуацией федерального характера.

В мероприятии приняли участие вице-премьер Виталий Мутко, глава МЧС Евгений Зиничев, министр здравоохранения Ольга Скворцова, министр просвещения Ольга Васильева, полпред президента в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло, губернатор Иркутской области Сергей Левченко и ряд других чиновников.

Во время совещания Путин выразил недовольство ходом работ по ликвидации последствий паводка.

«С учётом того, что я там услышал (на встрече с жителями. — RT), не могу признать ликвидацию последствия паводка удовлетворительной», — сказал глава государства.

По словам президента, плохо организовано информирование граждан.

«Первое: очень плохо организована информированность граждан. Сами слышали — не знают, куда пойти, информации нет никакой, на что человек имеет право, на что не может рассчитывать, где получить какие-то справки, где документы восстановить», — сказал президент.

Он обратил внимание на процесс восстановления документов и распределение гуманитарной помощи.

«Слышали, наверное, о чём сегодня говорили: как распределяется гуманитарная помощь. К сожалению, есть случаи, когда она просто разбрасывается. В воду. Это вот так организована работа на местах? Это такая благодарность людям за то, что они позаботились о пострадавших?» — сказал глава государства.

Отдельно президент упомянул распределение направленной жителям подтопленных районов финансовой помощи. По его словам, деньги из федерального бюджета выделены и пришли быстро.

«Но я с удивлением просто сегодня услышал, что не только за полностью утраченное жильё, не только утраченное наполовину жильё, но даже и по 10 тыс. рублей некоторые не получили. Это что такое? Как это понимать? Значит, я прошу с этим срочно разобраться. Навести порядок здесь», — сказал президент.

Кроме того, президент призвал власть любого уровня относиться с уважением к простым гражданам и не допускать в их отношении «чванста и хамства».

«К сожалению, люди и с этим сталкиваются. Удивительно, но факт. Я прошу руководителей всех уровней иметь это в виду и сделать всё, чтобы ничего подобного люди не видели, а наоборот, чтобы к ним относились уважительно и с пониманием», — сказал Путин.

Он призвал проводить восстановительные работы, ориентируясь на результат, а не «для галочки».

«Эти отчёты и галочки никому не нужны. Следует оперативно восстановить жильё, инженерную и социальную инфраструктуру», — сказал глава государства. Он также призвал обеспечить жителей пострадавших от стихии районов жильём до зимы.

Президент заявил, что лично проконтролирует ход работ в пострадавшем от паводка регионе.

«Я в начале сентября приеду и посмотрю ещё раз, как это сделано», — сказал президент.

Кроме того, президент поручил как можно скорее наладить работу по окончательной оценке сельхозпотерь и организовать выплаты компенсаций. В дополнение к этому он упомянул о необходимости скорейшего введения запрета на возведение жилья в подтапливаемых зонах.

«Я прошу правительство быстрее завершить формирование правовой базы в этой сфере, а регионы — ускорить работу по определению границ таких территорий и их внесению в документы территориального планирования. Надеюсь, что коллеги в регионах меня сегодня услышат», — сказал Путин.

«Называется простым русским словом — «неразбериха»

Перед совещанием президент осмотрел территории, пострадавшие от паводка. Путин подчеркнул, что важно соблюдать баланс: с одной стороны, восстановить регион в предельно сжатые сроки, а с другой — обеспечить качество жилья.

«Вопрос ведь не в том, чтобы быстро построить, хотя это важно, но качественно построить, чтобы потом не развалился и не промёрз насквозь дом, — заявил Путин. — Поэтому нужно быстрее делать, но и делать качественно, а если то и другое несовместимо, тогда найти какое-то другое решение нужно».

Российский лидер также отметил, что власти постараются помочь людям, у которых в результате паводка пострадали дачные дома. Он призвал строго следить за расходованием средств, выделенных на ликвидацию последствий стихии.

Напомним, накануне визита Путина в Иркутскую область правительство России утвердило решение о выделении из резервного фонда более 14 млрд рублей на жильё пострадавшим. В МЧС ранее сообщили, что 1,7 млрд рублей уже выплачены 53 тыс. жителей области.

Путин также опроверг слухи о том, что паводок в Иркутской области мог быть связан с взрывными работами. По его словам, такие причины не рассматриваются.

Вместе с тем глава государства согласился, что паводок был бы не столь масштабным, если бы не массовые незаконные вырубки леса. Он заверил, что борьба с такими преступлениями продолжится.

Президент также встретился с жителями города Тулуна, который сильнее всего пострадал от паводка. Путин пообщался с горожанами дважды — у здания пункта временного размещения и на пути следования кортежа президента. В общей сложности беседа президента с жителями продлилась около получаса.

Местные жители рассказали, как им пришлось справляться со стихийным бедствием, а также обратились к президенту за помощью. В основном речь шла о восстановлении жилья и документов, а также о получении компенсационных выплат.

В пункте размещения пострадавших Путин встретился с семьёй Сафроновых. Шестилетний Матвей рассказал президенту, что не может пока ходить в детский сад, потому что там идёт ремонт. Глава государства пообещал вернуться в регион ещё раз, чтобы проверить ход восстановительных работ.

Другой ребёнок, мальчик по имени Дима, попросил у президента машину на радиоуправлении. Путин заверил, что выполнит просьбу.

«Дима, машинка тебе будет. Ты какую хочешь? Mercedes? Я постараюсь», — сказал президент.

Глава государства поговорил с сотрудниками Минтруда региона, полиции, прокуратуры, Пенсионного фонда и психологами, которые принимают граждан на первом этаже пункта размещения.

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В ходе другой встречи с местными жителями президенту пожаловались на проблемы с получением выплат. Так, одна женщина рассказала, что её дочери власти не смогли внятно объяснить, каким образом она получит деньги. В итоге её не оказалось в списках жителей, которым положена выплата, и средства не поступили.

«Это называется простым русским словом — «неразбериха», — сказал Путин.

С рядом обращений президент пообещал поработать в индивидуальном порядке.

Напомним, в восьми районах Иркутской области по-прежнему действует режим ЧС из-за паводка, начавшегося в конце июня. За время стихийного бедствия в области было подтоплено 107 населённых пунктов и почти 11 тыс. жилых домов и приусадебных участков. Ущерб нанесён 49 социально значимым объектам и такому же количеству автодорог. Также повреждено 22 моста.

Из-за паводка пострадали более 38 тыс. человек. 25 человек погибли, ещё семь числятся пропавшими без вести.