В кабмине сообщили об изменении порядка выплат пострадавшим от паводка в Приангарье

Пресс-секретарь премьер-министра России Олег Осипов сообщил, что кабмин принял решение изменить порядок выплат пострадавшим от паводка в Иркутской области.

«Принято также решение о том, что в ситуации с пострадавшими от наводнения в Иркутской области будет изменён порядок выплат», — цитирует РИА Новости Осипова.

Он пояснил, что «в отличие от обычной практики для получения денег гражданам не надо будет дожидаться выверения и согласования окончательных списков, выплаты будут осуществляться по мере проверки документов».

Ранее российский премьер Дмитрий Медведев подписал постановление, которое поможет ускорить выплаты пострадавшим в результате паводка в Иркутской области.