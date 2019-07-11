«Все готовы оказать помощь и поддержку»: в Иркутской области объявили день траура по жертвам паводка

В Иркутской области 12 июля объявлено днём траура из-за последствий паводка, в результате которого погибли 25 человек. В районе бедствия продолжаются восстановительные работы, идёт откачка воды, территорию расчищают от мусора. В правительстве заявили, что Иркутская область уже получила более 660 млн рублей помощи, позднее региону выделят ещё 2,3 млрд рублей в качестве поддержки.

На территории Иркутской области 12 июля объявлено днём траура. Соответствующий указ подписал губернатор региона Сергей Левченко.

«Выражая скорбь по погибшим, соболезнуя их родным и близким, руководствуясь статьей 59 Устава Иркутской области, постановляю объявить 12 июля 2019 года днём траура на территории Иркутской области. В день траура на всей территории Иркутской области приспустить флаги», — говорится в указе.

В соответствии с распоряжением руководства области всем учреждениям культуры и телерадиокомпаниям, действующим на территории Приангарья, рекомендуется не проводить развлекательные мероприятия и не транслировать развлекательные передачи.

В опубликованном на сайте правительства обращении глава региона выразил соболезнования жителям области.

«Это большая потеря для всех, кто знал и любил погибших, огромное несчастье не только для пострадавших от наводнения территорий, но и для всей Иркутской области, для всей страны», — сказал Левченко.

Он добавил, что все жители региона откликнулись на беду, которая пришла в их дома.

«Все готовы оказать любую помощь и поддержку», — отметил глава региона.

25 погибших и 500 пострадавших

Напомним, в результате начавшегося в конце июня паводка в ряде районов Иркутской области погибли 25 человек, более 500 пострадали, ещё 11 по-прежнему имеют статус пропавших без вести.

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«В районах, где прошёл паводок, пропавшими без вести числятся 11 человек. Из них шесть — в Тулунском районе, четыре — в Нижнеудинском районе, один — в Тайшетском», — заявили в МЧС в четверг, 11 июля.

В результате ЧП пострадало 107 населённых пунктов области. Сложная ситуация по-прежнему наблюдается в городе Тулуне, где подтопленными остаются 149 домов.

В четверг стало известно, что в Тулуне энергетики проложили новые воздушные линии для энергоснабжения канализационной насосной станции и очистных сооружений.

В результате было подано напряжение на все объекты водоснабжения и водоотведения Тулуна, также были запущены четыре из пяти котельных, которые обеспечивают город горячей водой.

Кроме того, во все многоквартирные дома вновь поступает электроэнергия. Исключением стали лишь три пятиэтажных дома, где из-за сырости на первых двух этажах света пока нет.

Ряду объектов Иркутской области потребовалась дезинфекция. Военные произвели эту операцию примерно на 50 социальных объектах и частных домах региона, заявили в Центральном военном округе.

Коммунальные службы разбирают завалы, возникшие в результате подтопления в Иркутской области

РИА Новости

© Пресс-служба МЧС РФ

«Подразделения войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) провели дезинфекцию около 50 социальных объектов и частных домов в районах, подвергшихся паводку в Иркутской области», — заявили в ведомстве.

В дополнение к этому, напомнили в Минобороны, военные продолжают оказывать помощь пострадавшему населению. В частности, они очищают воду от естественных загрязнений, выпекают хлеб и раздают местному населению, подвозят и выдают питьевую воду, проводят диагностические исследования проб воды, почвы, биологического материала на наличие возбудителей опасных инфекционных заболеваний, расчищают территорию от мусора и проводят вакцинацию местного населения.

Вместе с тем в ряде районов области идут лесные пожары. Руководством региона подписан указ о том, что с 11 июля в лесах регионального характера на территории Прибайкалья введён режим чрезвычайной ситуации.

Компенсации пострадавшим

На помощь жителям региона выделено более 660 млн рублей, из резерва выделят ещё 2,3 млрд рублей. Об этом заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на заседании правительства.

«Социальные выплаты уже идут, но важно, чтобы все, кому положены такие компенсации, получили их как можно скорее. Я просил бы всех ответственных за этот процесс в правительстве, но, естественно, в координации с руководством региона, следить за тем, как эти выплаты осуществляются», — цитирует Медведева РИА Новости.

В регионе также оценивают ущерб, который паводок нанёс сельхозпредприятиям и бизнесу. В Иркутскую область прибыл заместитель директора ФГБУ «Россельхозцентр» Дмитрий Говоров. Перед ним стоит задача оценить ущерб, нанесённый паводком сельскохозяйственным организациям, фермерским и личным подсобным хозяйствам.

«Сейчас наша основная задача — в максимально короткие сроки собрать весь необходимый пакет документов для того, чтобы аграрии региона могли как можно быстрее получить компенсации из средств федерального бюджета», — заявил министр сельского хозяйства Иркутской области Илья Сумароков.

Кроме того, губернатор области обсудил перспективы поддержки предпринимателей региона с заместителем министра промышленности и торговли России Георгием Каламановым.

Водоотводная траншея в зане подтопления в городе Тулуне Иркутской области

РИА Новости

© Пресс-служба МЧС РФ

По словам главы региона, с пострадавшими бизнесменами готовы работать все институты развития, созданные в области, в том числе Иркутский областной гарантийный фонд, Корпорация развития Иркутской области, Фонд поддержки малых и средних предприятий.

«Сегодня предприниматели должны для себя определить, хотят ли они продолжать свой бизнес на данной территории или развернуть его в другом месте. При этом они должны понимать, что жильё в зоне затопления мы строить не будем, соответственно, может упасть спрос на ряд товаров в розничных сетях», — сказал губернатор.

Левченко также посетил территории в Тулуне, где в частных подворьях всё ещё стоит вода. В этих локациях круглосуточно производится откачка воды.

«Думаю, что через несколько суток мы эту территорию освободим. Люди ждут, чтобы принять важное решение — ремонтировать, чтобы жить дальше, или получать новое жильё», — сказал Левченко.