Активисты из Москвы выехали в Тулун для помощи пострадавшим от паводка

Активисты «Молодой гвардии Единой России» выехали в город Тулун Иркутской области для оказания помощи населению, пострадавшему в результате паводков. Об этом сообщил председатель Координационного совета организации Денис Давыдов.

«С Ярославского вокзала на поезде Москва — Владивосток в город Тулун Иркутской области ночью 4 июля отправилась первая организованная группа из 50 добровольцев волонтёрского штаба «Молодой гвардии Единой России» по ликвидации последствий наводнения», — цитирует Давыдова ТАСС.

Он также сообщил, что 5 июля в регион направится ещё одна группа добровольцев из 50 человек.

По его словам, «Молодой гвардии» удалось объединиться с другими общественными организациями, получить поддержку партии «Единая Россия» и решить организационные вопросы по размещению волонтёров в регионе.

Давыдов рассказал, что активисты работают в пунктах приёма гуманитарной помощи, а также ведут консультации по телефонам «горячих линий».

«Я благодарен всем и каждому: лишь объединившись, мы можем справиться с бедой», — заключил он.

Ранее сообщалось, что в Тулун приедут более 100 волонтёров из Иркутска для помощи в ликвидации последствий паводка.

Президент России Владимир Путин назвал наводнение в Иркутской области чрезвычайной ситуацией федерального уровня и поручил установить особый уровень реагирования.

По последним данным, в результате наводнения в регионе погибли 20 человек, ещё 15 числятся пропавшими без вести.