В Иркутской области зафиксировали снижение уровня воды в реках

Уровни воды в реках Белая, Ия, Уда, Бирюса и Иркут, вызвавших паводок в Иркутской области, продолжают снижаться. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС.

«Наблюдается уверенное понижение уровня воды на реках Белая, Ия, Уда, Бирюса. По состоянию на утро 6 июля уровень реки Ия в городе Тулуне составляет 574 см при критической отметке 700 см», — говорится в сообщении на сайте ведомства.

Уровень реки Иркут у села Баклаши и города Иркутска также находится ниже критических отметок.

При этом в ведомстве предупредили, что в случае ливневых дождей возможно повышение уровня воды в реках на 50—100 см.

Ранее сообщалось, что в Тулуне за сутки вода ушла из 1,5 тыс. домов.

По последним данным, из-за паводков в регионе погибли 22 человека, а также около 340 человек, включая 59 детей, были госпитализированы.

URA.RU со ссылкой на Департамент общественных и внешних связей ХМАО передавало, что власти округа готовы оказать помощь детям, пострадавшим от наводнения в Иркутской области.