В Тулуне сообщили о снижении числа подтопленных домов

В городе Тулуне, который остаётся единственным подтопленным населённым пунктов в Иркутской области, за сутки ушла вода из 1,5 тысячи домов, сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС.

«Остаётся подтопленным один населенный пункт — город Тулун, 346 жилых домов, динамика — минус 1561 дом», — цитирует ТАСС представителя ведомства.

По его словам, подтопленных социально значимых объектов в городе не осталось.

При этом, по последним данным, в Тулуне также подтоплено 346 приусадебных участков.

Ранее военнослужащие Центрального округа приступили к ликвидации последствий наводнения в Иркутской области.

В зону бедствия были направлены около тысячи военных, около 300 единиц техники, самолёт Ан-12 и три вертолёта Ми-8.

В результате паводка в регионе погибли 22 человека, а также около 340 человек, включая 59 детей, госпитализированы.

Телеканал «360» передавал, что в Московской области открыли 44 пункта приёма гуманитарной помощи пострадавшим от паводка в Иркутской области.