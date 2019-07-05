Военные начали ликвидацию последствий наводнения в Иркутской области

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Подразделения Центрального военного округа (ЦВО) приступили к ликвидации последствий наводнения в Иркутской области.
Военные начали ликвидацию последствий наводнения в Иркутской области
  • РИА Новости

«Обстановка в Тулуне и в Тулунском районе стабилизируется. Мы завершили создание группировки по ликвидации чрезвычайной ситуации и с сегодняшнего дня в полном объёме развернули работу по устранению последствий стихии», — приводит РИА Новости слова заместителя командующего войсками ЦВО генерал-майора Евгения Поплавского.

ЦВО создана соответствующая группировка по разбору завалов.

В зону бедствия в Иркутской области направлены около тысячи военнослужащих, около 300 единиц военной и специальной техники, один самолёт Ан-12 и три вертолёта Ми-8.  

В регион дополнительно переброшены более десяти единиц спецтехники, развёрнута автоперевязочная станция, где происходит вакцинация местного населения. В Тулуне развёрнута мобильная станция комплексной очистки воды СКО-10 «Гигиена».

Ранее сообщалось, что в результате паводка в Иркутской области госпитализированы около 340 человек, включая 59 детей. Пострадавшим от паводков в Иркутской области выплатили 165 млн рублей, единовременную материальную помощь получили более 16,5 тыс. пострадавших.

Монголия отправила гуманитарную помощь Иркутской области. Кроме того, URA.RU передавало, что Ханты-Мансийский автономный округ готов помочь детям, пострадавшим от паводка в Иркутской области.

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