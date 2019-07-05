Пострадавшим от паводков в Иркутской области выплатили 165 млн рублей, единовременную материальную помощь получили более 16,5 тыс. пострадавших.

«16 507 пострадавших в результате паводка получили единовременную материальную помощь... Размер единовременной выплаты составляет 10 тыс. рублей на человека. Общая сумма произведённых выплат составляет 165 млн рублей», — говорится в сообщении на сайте регионального правительства.

Также сообщалось, что в результате паводка в Иркутской области госпитализированы около 340 человек, включая 59 детей.

Монголия отправила гуманитарную помощь Иркутской области. Кроме того, URA.RU передавало, что Ханты-Мансийский автономный округ готов помочь детям, пострадавшим от паводка в Иркутской области.