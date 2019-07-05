Почти 340 человек госпитализированы в результате паводка в Иркутской области

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В результате паводка в Иркутской области госпитализированы почти 340 человек, включая 59 детей. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб региона.

Также в пресс-службе Главного управления МЧС по региону рассказали, что в Иркутской области нашли живыми 24 человека, пропавших во время наводнения.

Отмечается, что 13 человек остаются пропавшими без вести.

В ведомстве сообщили, что, по последним данным, в результате паводка в регионе погиб 21 человек.

Ранее сообщалось, что в Иркутской области в результате паводков пострадали более 2 тыс. жителей, при этом свыше 300 человек были госпитализированы.

Также URA.RU передавало, что Ханты-Мансийский автономный округ готов помочь детям, пострадавшим от паводка в Иркутской области.

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