Монголия отправила гуманитарную помощь Иркутской области

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Первая партия гуманитарной помощи направлена из Монголии в пострадавшие от паводка районы Иркутской области.
Монголия отправила гуманитарную помощь Иркутской области
  • © Кирилл Шипицин
  • РИА Новости

«В четверг из Монголии в Иркутск по железной дороге направлена гуманитарная помощь, собранная сотрудниками монгольских предприятий и учреждений для пострадавших от паводка. 5 июля она прибудет в Иркутск, оттуда будет направлена в пострадавшие территории», — приводит РИА Новости слова представителя Россотрудничества в Монголии.

Он отметил, что гуманитарный груз, в частности, включает 100 одеял, 10 тонн муки, а также 1,5 тыс. банок мясных консервов, тысячу пар тёплых носков. 

В настоящее время идёт сбор второй партии гуманитарного груза.

Ранее сообщалось, что в Иркутской области в результате паводков пострадали более 2 тыс. жителей, при этом свыше 300 человек были госпитализированы. Погиб 21 человек.

Также URA.RU сообщало, что Ханты-Мансийский автономный округ готов помочь детям, пострадавшим от паводка в Иркутской области

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