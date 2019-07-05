Число погибших из-за паводка в Иркутской области возросло до 22

Вице-премьер России Виталий Мутко заявил, что количество погибших в результате паводка в Иркутской области возросло до 22 человек.

«Сейчас доложили нам, что, к сожалению, уже 22 погибших», — приводит РИА Новости слова Мутко.

Ранее сообщалось, что в результате паводка в Иркутской области госпитализированы около 340 человек, включая 59 детей. Пострадавшим от паводков в Иркутской области выплатили 165 млн рублей, единовременную материальную помощь получили более 16,5 тыс. пострадавших.

5 июля подразделения Центрального военного округа (ЦВО) приступили к ликвидации последствий наводнения в Иркутской области.

Монголия отправила гуманитарную помощь Иркутской области. Кроме того, URA.RU передавало, что Ханты-Мансийский автономный округ готов помочь детям, пострадавшим от паводка в Иркутской области.