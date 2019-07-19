Путин обещал мальчику из Тулуна следить за ремонтом утонувшего детсада

Мальчик из семьи, чей дом был разрушен наводнением в Иркутской области, рассказал президенту России Владимиру Путину, что его детский сад утонул, но его отремонтируют. Глава государства обещал вновь приехать, чтобы посмотреть на восстановление инфраструктуры.

Как передаёт РИА Новости, Путин осмотрел пункт размещения пострадавших при наводнении в Тулуне.

Президент посетил медпункт и одну из комнат, где проживают пострадавшие. Здесь он поговорил с мальчиком — дом его семьи был разрушен.

Ребёнок рассказал, что ему шесть лет и 1 сентября он пойдёт в садик.

«Он утонул, но его ремонтируют», — сказал он.

В ответ Путин пообещал, что вскоре приедет в регион вновь, чтобы последить за восстановлением инфраструктуры.

«А вы вспомните мои имя-отчество? - Николаевич! - Правильно! - Я еще приеду, посмотреть, как ты в школу пойдешь»: Путин и Матвей Николаевич в центре размещения пострадавших в Тулуне pic.twitter.com/4s698DXR1c — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) July 19, 2019

Ранее Путин прибыл в город Братск Иркутской области, пострадавшей от наводнений, при которых погибли 25 человек, а сотни госпитализированы.