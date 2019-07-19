Путин обещал мальчику из Тулуна следить за ремонтом утонувшего детсада
- © Михаил Климентьев
- РИА Новости
Как передаёт РИА Новости, Путин осмотрел пункт размещения пострадавших при наводнении в Тулуне.
Президент посетил медпункт и одну из комнат, где проживают пострадавшие. Здесь он поговорил с мальчиком — дом его семьи был разрушен.
Ребёнок рассказал, что ему шесть лет и 1 сентября он пойдёт в садик.
«Он утонул, но его ремонтируют», — сказал он.
В ответ Путин пообещал, что вскоре приедет в регион вновь, чтобы последить за восстановлением инфраструктуры.
«А вы вспомните мои имя-отчество? - Николаевич! - Правильно! - Я еще приеду, посмотреть, как ты в школу пойдешь»: Путин и Матвей Николаевич в центре размещения пострадавших в Тулуне pic.twitter.com/4s698DXR1c— Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) July 19, 2019
Ранее Путин прибыл в город Братск Иркутской области, пострадавшей от наводнений, при которых погибли 25 человек, а сотни госпитализированы.