Роспотребнадзор оценил санитарную обстановку в Иркутской области
«Уровни инфекционной заболеваемости находятся в пределах среднемноголетних значений. Групповой и вспышечной заболеваемости не зарегистрировано», — говорится в сообщении.
Как добавили в ведомстве, в зоне паводка организован полный комплекс мер «по недопущению осложнения санитарно-эпидемиологической обстановки и формирования эпидемических очагов».
Ранее в МЧС сообщили об отсутствии подтопленных жилых территорий в Приангарье.
С 25 июня в Иркутской области начался паводок из-за сильных ливней. Наводнение затронуло 10,8 тыс. жилых домов в 109 населённых пунктах. Погибли 25 человек.