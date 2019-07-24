Роспотребнадзор оценил санитарную обстановку в Иркутской области

Санитарно-эпидемиологическая ситуация в зоне паводка в Иркутской области остаётся стабильной, говорится в сообщении Роспотребнадзора.

«Уровни инфекционной заболеваемости находятся в пределах среднемноголетних значений. Групповой и вспышечной заболеваемости не зарегистрировано», — говорится в сообщении.

Как добавили в ведомстве, в зоне паводка организован полный комплекс мер «по недопущению осложнения санитарно-эпидемиологической обстановки и формирования эпидемических очагов».

Ранее в МЧС сообщили об отсутствии подтопленных жилых территорий в Приангарье.

С 25 июня в Иркутской области начался паводок из-за сильных ливней. Наводнение затронуло 10,8 тыс. жилых домов в 109 населённых пунктах. Погибли 25 человек.