Более 1100 человек эвакуировали из Мазановского района Приамурья из-за паводков

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Из сёл Мазановского района Амурской области были эвакуированы более 1100 человек. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте правительства региона.

«Из сёл Мазановского района эвакуировано 1165 человек, подтоплено 232 дома», — говорится в сообщении.

Отмечается, что 322 из них были размещены в пункте временного размещения, который развёрнут на базе Увальской школы. Остальные 843 человека поселились у родственников.

Ранее сообщалось, что в Амурской области проводится эвакуация жителей нескольких районов.

25 июля власти Амурской области ввели режим ЧС на всей территории региона из-за ухудшения паводковой ситуации.

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