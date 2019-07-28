Более 1100 человек эвакуировали из Мазановского района Приамурья из-за паводков

Из сёл Мазановского района Амурской области были эвакуированы более 1100 человек. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте правительства региона.

«Из сёл Мазановского района эвакуировано 1165 человек, подтоплено 232 дома», — говорится в сообщении. Отмечается, что 322 из них были размещены в пункте временного размещения, который развёрнут на базе Увальской школы. Остальные 843 человека поселились у родственников. Ранее сообщалось, что в Амурской области проводится эвакуация жителей нескольких районов. 25 июля власти Амурской области ввели режим ЧС на всей территории региона из-за ухудшения паводковой ситуации.