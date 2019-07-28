Более 1100 человек эвакуировали из Мазановского района Приамурья из-за паводков
«Из сёл Мазановского района эвакуировано 1165 человек, подтоплено 232 дома», — говорится в сообщении.
Отмечается, что 322 из них были размещены в пункте временного размещения, который развёрнут на базе Увальской школы. Остальные 843 человека поселились у родственников.
Ранее сообщалось, что в Амурской области проводится эвакуация жителей нескольких районов.
25 июля власти Амурской области ввели режим ЧС на всей территории региона из-за ухудшения паводковой ситуации.