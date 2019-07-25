Режим ЧС введён в Приамурье из-за паводков

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Власти Амурской области ввели режим ЧС на всей территории региона из-за ухудшения паводковой ситуации.
Режим ЧС введён в Приамурье из-за паводков
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«В регионе сейчас очень непростая ситуация, связанная с прохождением паводков», — приводит Интерфакс слова губернатора региона Василия Орлова.

Министр лесного хозяйства и пожарной безопасности региона Алексей Венглинский заявил, что в Приамурье уже подтоплено 112 жилых домов в восьми населённых пунктах, в воде 997 приусадебных участков, повреждены 45 участков автодорог на территории 15 районов протяжённостью 156 километров.

Ранее сообщалось, что сводные отряды ликвидации последствий ЧС Восточного военного округа приведены в повышенную готовность в связи с паводком в Амурской области.

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