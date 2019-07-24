Военные ВВО приведены в повышенную готовность из-за паводка в Приамурье

Вводные отряды ликвидации последствий ЧС Восточного военного округа приведены в повышенную готовность в связи с паводком в Амурской области. Об этом сообщает пресс-служба ВВО.

«В общевойсковой армии ВВО, дислоцированной на территории Амурской области, Хабаровского края и ЕАО, сводные отряды ликвидации последствий ЧС приведены в повышенную готовность», — приводит РИА Новости сообщение.

В соединениях и воинских частях объединения находится более 400 военнослужащих и около 50 единиц военной и специальной техники.

Ранее сообщалось, что в Амурской области участок федеральной трассы Чита — Хабаровск временно закрыли для проезда в районе Сковородино из-за размыва дорожного полотна после ливней.