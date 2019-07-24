Военные ВВО приведены в повышенную готовность из-за паводка в Приамурье

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Вводные отряды ликвидации последствий ЧС Восточного военного округа приведены в повышенную готовность в связи с паводком в Амурской области. Об этом сообщает пресс-служба ВВО.

«В общевойсковой армии ВВО, дислоцированной на территории Амурской области, Хабаровского края и ЕАО, сводные отряды ликвидации последствий ЧС приведены в повышенную готовность», — приводит РИА Новости сообщение.

В соединениях и воинских частях объединения находится более 400 военнослужащих и около 50 единиц военной и специальной техники. 

Ранее сообщалось, что в Амурской области участок федеральной трассы Чита — Хабаровск временно закрыли для проезда в районе Сковородино из-за размыва дорожного полотна после ливней. 

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