Военные ВВО приведены в повышенную готовность из-за паводка в Приамурье
«В общевойсковой армии ВВО, дислоцированной на территории Амурской области, Хабаровского края и ЕАО, сводные отряды ликвидации последствий ЧС приведены в повышенную готовность», — приводит РИА Новости сообщение.
В соединениях и воинских частях объединения находится более 400 военнослужащих и около 50 единиц военной и специальной техники.
Ранее сообщалось, что в Амурской области участок федеральной трассы Чита — Хабаровск временно закрыли для проезда в районе Сковородино из-за размыва дорожного полотна после ливней.