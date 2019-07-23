В Хабаровске ввели режим повышенной готовности из-за погоды

В Хабаровске ввели режим повышенной готовности из-за надвигающегося циклона. Об этом сообщает amurmedia.ru со ссылкой на администрацию города.

Согласно данным Дальгидрометцентра, 23 июля ожидаются грозовые ливни с усилением ветра до 15—20 м/с.

Отмечается, что в связи с этим в готовность приведён городской резерв технических средств для проведения аварийно-спасательных работ.

Также созданы мобильные бригады для уборки поваленных деревьев.

Ранее в ГУ МЧС России по Краснодарскому краю сообщили о стабилизации ситуации в регионе, где ранее выпала месячная норма осадков, что, в свою очередь, стало причиной подтопления ряда улиц.

В Омской области, как передавал сайт Gorod55.ru, МЧС предупредило о чрезвычайной пожароопасности на южной территории региона.