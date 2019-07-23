В Хабаровске ввели режим повышенной готовности из-за погоды
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- РИА Новости
Согласно данным Дальгидрометцентра, 23 июля ожидаются грозовые ливни с усилением ветра до 15—20 м/с.
Отмечается, что в связи с этим в готовность приведён городской резерв технических средств для проведения аварийно-спасательных работ.
Также созданы мобильные бригады для уборки поваленных деревьев.
Ранее в ГУ МЧС России по Краснодарскому краю сообщили о стабилизации ситуации в регионе, где ранее выпала месячная норма осадков, что, в свою очередь, стало причиной подтопления ряда улиц.
В Омской области, как передавал сайт Gorod55.ru, МЧС предупредило о чрезвычайной пожароопасности на южной территории региона.