В Приамурье ливни размыли участок федеральной трассы

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В Амурской области участок федеральной трассы Чита — Хабаровск временно закрыт для проезда в районе Сковородино из-за размыва дорожного полотна после ливней. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.

«На 834-м километре федеральной трассы Чита — Хабаровск в сторону Хабаровска произошёл провал дорожного полотна шириной десять метров, длиной десять метров и глубиной до двух метров», — приводит Интерфакс сообщение.

Отмечается, что в результате провала произошло ДТП.

Как уточнили в УМВД России по региону, в промоину провалился автомобиль Toyota Vitz, пострадали два человека.

Ранее в Благовещенске за сутки выпало около 50% месячной нормы осадков. В результате некоторые улицы и дворы оказались подтоплены. Из-за непогоды в ряде районов более восьми часов не было электричества. 

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