Паводок в Приамурье подтопил почти 600 частных жилых домов

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В Амурской области по состоянию на утро 27 июля подтоплено 593 частных жилых дома, большая часть из них находится в Мазановском районе Приамурья. Об этом сообщили в ГУ МЧС по региону.

«По состоянию на утро 27 июля на территории 16 населённых пунктов Приамурья подтоплено 593 частных жилых дома: в городе Зее — четыре дома, в Мазановском районе — 430, в Селемджинском районе — 159», — приводит РИА Новости сообщение.

Также отмечается, что в регионе подтоплено 1286 придворовых территорий, вода вышла на 25 участков автомобильных дорог.

Ранее власти Амурской области ввели режим ЧС на всей территории региона из-за ухудшения паводковой ситуации.

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