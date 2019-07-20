«99% пострадавших получили выплаты»: глава Иркутской области отчитался о ликвидации последствий паводка
- РИА Новости
- © Алексей Никольский
99% пострадавших от паводка в Иркутской области получили положенные им выплаты. Об этом заявил глава региона Сергей Левченко. Он также рассказал о ходе работ по ликвидации последствий наводнения.
«Из подтопленных и разрушенных 300 участков автомобильных дорог 250 восстановлено. Проезд по федеральной трассе открыт. Восстановлено электроснабжение и водоснабжение. За 18 суток было доставлено 209 тонн воды и около 170 тонн продовольствия. 99% пострадавших получили положенные им выплаты», — написал он в Instagram.
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За 18 суток после паводка были проведены масштабные работы. Все службы работали и продолжают работать в круглосуточном режиме. Из подтопленных и разрушенных 300 участков автомобильных дорог 250 восстановлено. Из 48 мостов 46 восстановлено. Проезд по федеральной трассе открыт. Восстановлено электроснабжение и водоснабжение. За 18 суток было доставлено 209 тонн воды и около 170 тонн продовольствия . 99% выплат пострадавших получили положенные им выплаты. Правительство региона предпринимает все необходимые меры для того, чтобы люди смогли вернуться к обычной жизни как можно быстрее. #губернаториркутскойобласти #сергейлевченко
Губернатор подчеркнул, что электроснабжение подведено не только к объектам социальной инфраструктуры, но и к жилым домам.
По данным МЧС, к 20 июля от воды были освобождены все населённые пункты Иркутской области, кроме части Тулуна, — там подтопленными остаются 25 домов.
«Объём работы действительно огромен. Воду мы отвели практически во всех населённых пунктах, большую часть завалов удалось ликвидировать. Сейчас социально-значимые объекты активно просушиваются и готовятся к эксплуатации», — сказал начальник Главного управления МЧС России по Иркутской области Валентин Нелюбов.
«Это так организована работа на местах?»
Ранее, 19 июля, регион посетил президент России Владимир Путин. После общения с местными жителями он провёл совещание по ликвидации последствий паводка. В ходе него вице-премьер Виталий Мутко сообщил, что сносу подлежат почти 3,5 тыс. жилых домов, в которых проживают 11,7 тыс. человек. Ещё свыше 560 домов были снесены самим паводком, добавил чиновник.
По итогам совещания Владимир Путин раскритиковал ход работ по ликвидации последствий. Он отметил, что из-за плохой организации люди не знают, где получать необходимые им справки, как восстанавливать документы. Отдельно Путин остановился и на теме гуманитарной помощи, которую порой просто выбрасывают в воду.
«Слышали, наверное, о чём сегодня говорили: как распределяется гуманитарная помощь. К сожалению, есть случаи, когда она просто разбрасывается — в воду. Это так организована работа на местах? Это такая благодарность людям за то, что они позаботились о пострадавших?» — подчеркнул Путин.
Возмущение президента вызвал также и тот факт, что не все пострадавшие получили финансовую помощь.
«Из федерального бюджета деньги пришли, и пришли достаточно быстро. Но я с удивлением сегодня услышал, что не только за полностью утраченное жильё, не только за утраченное наполовину жильё, но даже по десять тысяч некоторые не получили. Это что такое? Как это понимать-то?» — обратился он с вопросом к присутствующим чиновникам.
Раскритиковал Владимир Путин и работу оценочных комиссий, которые должны оценивать объёмы повреждений. По словам президента, люди не понимают правила, по которым работают эти комиссии.
«На любом уровне власти нужно напрочь исключить всякое чванство и хамство. К сожалению, люди и с этим сталкиваются. Удивительно, но факт. Я прошу руководителей всех уровней иметь это в виду и сделать всё, чтобы ничего подобного люди не видели, а наоборот, чтобы к ним относились уважительно и со вниманием», — обратился Путин к чиновникам.
Также глава государства призвал завершить все работы до зимы, чтобы люди были обеспечены жильём до холодов. При этом школы должны быть готовы принимать учеников уже к началу учебного года — к 1 сентября, подчеркнул Путин.
Добавим, что 19 июля в Тулунский городской суд поступили административные дела в отношении глав районов области, пострадавших от паводка. Речь идёт о невыполнении обязательств по защите населения от чрезвычайных ситуаций.
Паводок в Иркутской области
Паводок в Иркутской области начался из-за сильных ливней, идущих в регионе с 25 июля. Наводнение затронуло 10,8 тыс. жилых домов в 109 населённых пунктов. Погибли 25 человек, ещё семеро числятся пропавшими без вести. Общее число пострадавших превышает 38 тыс. человек, в том числе 8,5 тыс. детей.
Для ликвидации последствий стихийного бедствия были привлечены значительные силы спасателей и армия. Так, в работах участвовали свыше 3,6 тыс. личного состава, 945 единиц техники, свыше 550 плавсредств и 10 воздушных судов. Помощь в ликвидации последствий отказывают также и волонтёры из разных регионов России.
Правительство перевело в региональный бюджет почти 3 млрд рублей на выплаты населению — по 10 тыс. каждому пострадавшему, за утерю имущества по 50 или 100 тыс, а также по другим социальным программам. 18 семьям, в которых есть погибшие, выплатили по одному миллиону рублей.
На восстановление жилищного фонда Иркутской области правительство выделило свыше 14 млрд рублей.
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