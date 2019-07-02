«Наиболее сложная ситуация в Тулуне»: число погибших в результате паводка в Иркутской области возросло до 14

В результате паводка в Иркутской области погибли по меньшей мере 14 человек, ещё 13 числятся пропавшими без вести. Об этом сообщили в МЧС России. Более 40 населённых пунктов и свыше 4000 домов остаются подтопленными. Больше других пострадал город Тулун, где до сих пор вода стоит на более чем 60 км улиц. Военные перевозят местных жителей через зону паводка на плавающих транспортёрах. В регионе продолжают работу экстренные службы. За прошедшие сутки удалось откачать воду из сотен домов, а местные жители получили 7 т продуктов и 4,5 т воды.

Число погибших в результате паводка в Иркутской области возросло до 14, ещё 13 человек числятся пропавшими без вести. Об этом сообщает МЧС РФ.

«Совместно с ГУ МВД России по Иркутской области обнаружены погибшими 14 человек, четверо из них погибли в Нижнеудинском, девять — Тулунском и один — Тайшетском районах», — цитирует ТАСС представителей ведомства.

По информации МЧС, шесть человек погибли вследствие утопления, один скончался в больнице по причине переохлаждения. Опознаны 13 человек.

Среди 13 пропавших без вести десять человек — жители Тулунского района и трое — Нижнеудинского. В их числе один ребёнок.

Подтопленными остаются 42 населённых пункта. Такую информацию сообщили в ГУ МЧС региона.

По данным ведомства, к утру 2 июля остаются подтопленными населённые пункты в трёх районах: в Тулунском — 23, в Чунском — 14, в Тайшетском — пять.

«Подтоплены 4130 жилых домов, в которых проживают 9325 человек, в том числе 2208 детей, восемь социально-значимых объектов, 4143 приусадебных участка и 11 участков автомобильных дорог», — заявили в ГУ МЧС.

Отмечается, что наиболее сложная ситуация зафиксирована в городе Тулуне, где, по данным МЧС, в зоне подтопления находятся 143 улицы общей протяжённостью 62,7 км. Вместе с тем в ведомстве подчеркнули, что на территориях, пострадавших от паводка, наблюдается снижение уровня воды.

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Военнослужащие Центрального военного округа переправляют жителей Тулуна через зону паводка на плавающих транспортёрах ПТС-2, сообщили в Минобороны.

«Три плавающих транспортёра ПТС-2 начали транспортировку жителей Тулуна через реку Ия. На отрезанной паводком стороне находится главная больница города, часть жителей переправляется на работу, также многие едут оценить причинённый ущерб и забрать имущество», — приводит агентство ТАСС слова начальника пресс-службы округа подполковника Сергея Шорина.

Ранее военное ведомство отправило в регион более тысячи военнослужащих и свыше 300 единиц техники, в том числе самолёт Ан-12 и три вертолёта Ми-8. Кроме того, Минобороны направило в регион мобильный хлебозавод, способный выпекать до трёх тонн хлеба в сутки. Позднее стало известно, что в область доставили ещё один такой хлебозавод.

«Сегодня перевезли второй хлебозавод, чтобы военнослужащие подразделений материально-технического обеспечения могли выпекать шесть тонн хлеба ежедневно, что позволит перекрывать потребность гражданского населения в районе подтопления», — цитирует ТАСС начальника управления технического обеспечения ЦВО генерала-майора Олега Лучанского.

В пострадавших от бедствия районах работают экстренные службы. За минувшие сутки в шести районах Иркутской области в поисках людей осмотрено 516 домов, от воды освобождены ещё 453 дома. Кроме того, очищено 1304 подворья, с помощью мотопомп произведена откачка около 1000 куб. м воды с 795 подворий.

«Пострадавшему населению было роздано 7 т продовольствия, 1600 булок хлеба и 4,5 т воды. Организован также подвоз воды с помощью приспособленной техники», — добавили в МЧС региона.

Всего в операции по ликвидации последствий наводнения участвуют более 1,4 тыс. человек и 287 единиц техники, включая четыре воздушных судна.

Помогают пострадавшим также волонтёры и добровольцы. По данным ТАСС, в регион отправили уже 95 т питьевой воды, продуктов и вещей.

Губернатор региона Сергей Левченко заявил, что энергоснабжение Иркутской области будет восстановлено в течение 72 часов. По его словам, более половины соответствующих работ уже выполнено.

Вместе с тем глава области заявил, что экстренные службы не предупредили власти о повышении уровня воды.

«Службами, которые должны были это делать, власти не были проинформированы. И областные, и городские», — приводит его слова агентство ТАСС.

Со вторника в пострадавших от паводка районах начнёт работу мобильная приёмная Генпрокуратуры, заявили в ведомстве. В районах области открыто в общей сложности шесть приёмных.

«С сегодняшнего дня на территории Иркутской области начала работу мобильная приемная Генеральной прокуратуры Российской Федерации, куда смогут обратиться за защитой своих прав все потерпевшие от стихийного бедствия», — сообщил сайт региональной прокуратуры.

Кроме того, в регионе начала работу горячая линия по вопросам необоснованного повышения цен в зонах подтопления.

Напомним, паводок в Иркутской области возник из-за сильных дождей, не прекращавшихся на протяжении нескольких дней. Уровень воды резко поднялся в реках Ут, Уда, Ия, Икейка, Кирей и Бирюса на территориях нескольких районов области. С 27 июня в регионе начал действовать режим чрезвычайной ситуации.

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В результате в зоне подтопления оказались более 6,6 тыс. жилых домов в 83 населённых пунктах. Число проживавших в них жителях оценивается в 32 тыс. человек, включая 4 тыс. детей. В пунктах временного размещения находятся более 600 человек, сообщили в Роспотребнадзоре.

«По состоянию на 1 июля в тринадцати ПВР размещено 636 человек, в том числе детей — 182. Вопросы по обеспечению продуктами питания и предметами первой необходимости решены в полном объёме, запас бутилированной воды имеется», —говорится в сообщении ведомства.

Уровень воды постепенно снижается, но всё равно превышает норму, отметили в региональном МЧС. При этом из трёх населённых пунктов в Иркутской области вода уже убыла, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС.

Однако ТАСС со ссылкой на центр «Фобос» сообщил, что в конце недели в регион могут вернуться ливневые дожди — согласно прогнозу выпадет 20—30 мм осадков.

29 июня в регион прибыл президент России Владимир Путин. Он провёл совещание с представителями местных властей и экстренных служб. Глава государства отдал распоряжение начать выплаты пострадавшим в максимально сжатые сроки, а также отметил необходимость оперативно восстановить жильё и объекты социальной инфраструктуры.

«Времени очень мало. Нужно сделать всё, чтобы люди не оказались в палатках, когда наступят холода», — сказал глава государства.