Дроны, транспортёры и мобильный хлебозавод: как МЧС и Минобороны ликвидируют последствия паводка в Иркутской области

МЧС и Минобороны ликвидируют последствия паводка в Иркутской области, который подтопил более 80 населённых пунктов региона. На месте работают более 1,4 тыс. сотрудников МЧС, ещё около 1,3 тыс. военных в область направило Минобороны. Военнослужащие будут помогать расчищать территорию, следить за биологической обстановкой, а также эвакуировать пострадавших. Ведомство выделило и специальную технику, в частности водовозы, мобильный хлебозавод, беспилотники, плавающие транспортёры и полевую кухню. Власти региона сформировали экспертные группы, которые намерены подсчитать предварительный ущерб от паводка.

МЧС продолжает направлять спасателей и технику в Иркутскую область, сообщили в ведомстве.

«МЧС России продолжает наращивать группировку сил и средств, проводит мониторинг паводковой обстановки», — рассказал РИА Новости представитель ведомства.

Министерство приводит данные, согласно которым в ликвидации последствий наводнения участвуют более 1400 человек и задействовано 287 единиц техники, в том числе четыре воздушных судна. Ведомство заявило, что областное управление МЧС получило около 2660 обращений за помощью.

В район подтопления в Иркутской области также направлено более 1300 военных, сообщает Минобороны. Ранее президент России Владимир Путин поручил главе Минобороны Сергею Шойгу в случае необходимости задействовать армию в ликвидации ЧС.

Военнослужащие будут расчищать территорию, следить за биологической обстановкой и эвакуировать пострадавших. В регион также направлено 300 единиц техники, самолёт Ан-12 и два вертолёта Ми-8.

В дополнение к этому военные доставили в область мобильный хлебозавод, продукцию которого будут предоставлять жителям бесплатно.

Бесплатный хлеб будут раздавать жителям Тулуна: на правом берегу города разворачивают мобильный хлебозавод

© Официальный сайт правительства Иркутской области

«На правом берегу Тулуна разворачивают мобильный хлебозавод. Обслуживать хлебозавод будет жителей районов, пострадавших от наводнения. Хлеб будут раздавать бесплатно», — говорится в сообщении правительства Иркутской области.

Отмечается, что комплекс состоит из передвижного хлебозавода и тестомешалки. Агрегаты способны производить три тонны хлеба в сутки.

Самолётом Ил-76 в Иркутскую область направят колонну из десяти автоцистерн и полевой кухни.

«Армейские водовозы помогут обеспечить население питьевой водой в зоне паводка», — заявили в пресс-службе Центрального военного округа (ЦВО).

Кроме того, ведомством выделены два расчёта беспилотников, которые будут наблюдать за паводковой обстановкой.

Также в регион для помощи пострадавшим прибыли медики ЦВО.

«Три врачебно-сестринские бригады федерального государственного казённого учреждения Минобороны РФ «425 военный госпиталь» направлены в Нижнеудинск, соответствующее решение принял командующий войсками ЦВО генерал-полковник Александр Лапин, — говорится в сообщении. — Бригады с необходимым запасом медицинского имущества готовы убыть при необходимости в пострадавшие районы для оказания помощи местным жителям».

Медики прибыли в Иркутскую область в составе сводного отряда ЦФО, в который также вошли инженеры и специалисты материально-технического обеспечения. Отряд включает в себя более 20 единиц тяжёлой техники, в том числе три плавающих транспортёра. Эти машины планируется использовать для доставки спасателей, грузов, продовольствия по затопленным территориям и эвакуации населения.

В Тулуне с пострадавшими от паводка работают психологи и медики Росгвардии. Специалисты выезжают в пункты, реагируют на различные проявления агрессии и апатии, которые случаются у пострадавших, находящихся вне своего жилья, отметили в ведомстве.

«Это необходимо для предотвращения массовой паники. Медицинская служба Росгвардии оказывает помощь гражданам в пунктах временного размещения по обследованию и назначению жизненно важных лекарств и препаратов», — говорится в сообщении ведомства.

Более 3 тыс. домов остаются подтопленными

Напомним, сильные дожди в Иркутской области привели к резкому подъёму уровня воды в реках Бирюса, Уда, Ут, Ия, Икейка и Кирей на территориях Нижнеудинского, Тайшетского, Тулунского, Чунского, Зиминского и Куйтунского районов Иркутской области. В регионе произошло подтопление в 83 населённых пунктах, в результате чего пострадали более 6,6 тыс. жилых домов, в которых проживают свыше 32 тыс. человек, в том числе 4 тыс. детей.

По информации МЧС, более 3,3 тыс. домов остаются подтопленными, в них проживают свыше 9 тыс. человек. В результате наводнения в регионе пять человек погибли, 744 пострадали, 153 госпитализированы.

«По состоянию на 1 июля в 55 населённых пунктах шести муниципальных районов остаются подтопленными 3 296 домов, в которых проживают 9 809 человек (в том числе 2 681 ребёнок), 18 социально значимых объектов, 3 525 приусадебных участков», — приводит информацию ведомство.

По другим данным, предоставленным ТАСС, число погибших выросло до семи.

«По последним данным, жертвами стихии стали семь человек. Девять пропали без вести, среди них ребёнок», — сказал собеседник агентства в экстренных службах региона.

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Четыре населённых пункта остаются отрезанными от внешнего мира, отмечают в МЧС. У жителей имеются запасы продуктов, медикаментов и предметов первой необходимости.

Правительство региона сообщает, что из 48 подтопленных участков дорог области проезд восстановлен на 23 промежутках. Отмечается, что в Тулунском районе уровень воды на федеральной трассе превышает два метра, в результате чего движение пока закрыто.

При этом МЧС отмечает, что уровень воды в реках региона, в частности в Чуне и Ие, снижается.

«По состоянию на 07:00 местного времени (02:00 мск) уровень воды в реке Ия Тулунского района Иркутской области упал до отметки 1056 см, но продолжает превышать критическую норму на 400 см», — указывается в сообщении ГУ МЧС по региону.

«Сейчас можно сказать, что уровень воды стабильно падает. В 13:00 (08:00 мск) он составлял 480 см, спустя два часа снизился до 450 см. В зоне подтопления 15 посёлков», — заявили РИА Новости в диспетчерской службе Чунгского района Иркутской области.

Спасатели МЧС в одном из подтопленных районов Тулуна

© Кирилл Шипицин / РИА Новости

Между тем синоптики предупреждают, что в конце начавшейся недели в регионе могут вновь начаться ливневые дожди.

«В ближайшую неделю сильных дождей не ожидается, хотя местами кратковременные могут пройти. И только в конце недели, в субботу-воскресенье, снова пройдут ливневые дожди с грозами. При этом количество осадков может составить 20—30 мм», — заявили ТАСС в центре «Фобос».

Подсчёт ущерба

Предварительные подсчёты ущерба региона от паводка будут известны к 3 июля, заявили в пресс-службе областного правительства.

Для оценки ущерба направлены оперативные рабочие группы, созданные по поручению губернатора Сергея Левченко.

«В их составе — представители Министерства строительства, дорожного хозяйства Иркутской области, региональных служб государственного строительного надзора и жилищного надзора, ГАУИО «Ирэкспертиза», — говорится на сайте администрации.

Из зоны паводка в Тулуне спасатели и кинологи спасают домашних животных

© МЧС России по Иркутской области

Отмечается, что особое внимание эксперты уделят домовладениям и определят, сколько утрачено, а какие подлежат восстановлению. Кроме того, обследование затронет детские сады, школы, медучреждения.

Управления Федеральной антимонопольной службы, прокуратуры и МВД по Иркутской области сформировали межведомственную рабочую группу, которая займётся мониторингом необоснованного увеличения цен на продукты питания в пострадавших от паводка районах.

Областная прокуратура заявила, что уже провела проверку в 19 магазинах, расположенных на территории города Тулун по обеим сторонам реки Ия, в четырёх магазинах в Шерагульском сельском поселении. По информации органа, «фактов повышения цен на продукты питания и иные товары в проверяемых магазинах зафиксировано не было».