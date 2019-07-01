Токаев выразил соболезнования в связи с паводком в Иркутской области

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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму с соболезнованиями российскому лидеру Владимиру Путину в связи с паводком в Иркутской области.
Токаев выразил соболезнования в связи с паводком в Иркутской области
  • РИА Новости

«С глубоким прискорбием воспринял весть о разрушениях в населённых пунктах и гибели людей в Иркутской области в результате паводка. От имени народа Казахстана и от себя лично прошу передать слова соболезнования и сочувствия родным и близким погибших», — говорится в телеграмме на сайте президента Казахстана.

Токаев пожелал пострадавшим в результате стихии скорейшего выздоровления.

Ранее Путин поручил безотлагательно начать выплаты пострадавшим в результате паводка в Иркутской области и оценить ущерб от стихии. Кроме того, российский лидер дал поручение наладить систему оперативного информирования граждан о ходе ЧС, создать и оснастить пункты временного размещения для эвакуированных людей.

С 25 июня в регионе идут сильные дожди, которые привели к подтоплению более 4 тыс. домов в 48 населённых пунктах.  

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