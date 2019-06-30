Выплаты, жильё и летний отдых: как в Иркутской области оказывают помощь пострадавшим от наводнения

Пострадавшие от наводнения в Иркутской области начали получать компенсации. Об этом сообщил губернатор региона Сергей Левченко. По итогам совещания, проведённого в ночь на 30 июня президентом России Владимиром Путиным, из федерального бюджета выделили 662 млн рублей, а из областного — 318 млн на поддержку пострадавших. Эвакуированные жители размещаются во временных лагерях. Левченко пообещал, что всем, кто не сможет вернуться в свои дома и квартиры, будет предоставлено жильё. Дети по возможности будут отправлены на отдых в летние лагеря в других регионах. По последним данным, из-за паводка почти 4,2 тыс. домов оказались подтопленными, пять человек погибли, более 100 находятся в больницах. Синоптики отмечают, что небольшие дожди в Иркутской области продолжатся, но пик паводка уже прошёл.

В Иркутской области начали выплачивать компенсацию жителям, пострадавшим от наводнения.

«Средства на эти цели в размере 662 млн рублей выделены из бюджета Российской Федерации. Деньги уже поступили в бюджет региона. Из областной казны на выплаты пострадавшим также направлено 318 млн рублей», — сообщается на официальном сайте Иркутской области со ссылкой на заявление губернатора региона Сергея Левченко.

Составлены списки пострадавших. По последним данным, в них числится около 3,6 тыс. человек, каждый из них получит по 10 тыс. рублей. По словам Левченко, уже перечислены социальные выплаты на общую сумму в 1,5 млн рублей, которые предусмотрены областным бюджетом в таких случаях. Как сообщили в пресс-службе правительства Иркутской области, помощь из государственного материального резерва доставлена.

Кроме того, губернатор заверил, что всем, кто остался без квартир и домов, будет предоставлено жильё. Причём людям будет предложено несколько вариантов на выбор, необязательно в Тулуне или Нижнеудинске. Также составляются списки семей с детьми для того, чтобы организовать отдых в летних лагерях, в том числе за пределами Сибирского федерального округа.

«Я уже обсудил это с губернаторами СФО, и они подтвердили, что готовы принимать наших детей и семьи и с целью оздоровления, и просто для отдыха, чтобы переждать эту сложную ситуацию», — подчеркнул Левченко.

На сайте правительства Тульской области уже появилось сообщение, что регион готов принять 100 детей в сопровождении взрослых на летние каникулы. Как говорится в сообщении, «регион возьмёт на себя все расходы, связанные с их транспортировкой и размещением». Губернатор Тульской области Алексей Дюмин также заявил, что готов оказать помощь в восстановлении материально-технической базы трёх социальных объектов, пострадавших от наводнения в Иркутской области.

Поручения президента

Заявление губернатора Иркутской области было сделано по итогам совещания, которое в ночь на 30 июня провёл президент России Владимир Путин в Братске. Глава государства поручил организовать выплаты как можно скорее и без лишних формальностей.

«Нужно незамедлительно, буквально уже сегодня, начать выплаты пострадавшим гражданам. Правительство приняло оперативное решение, к работе подключились казначейство, Центральный банк», — заявил Путин.

Кроме того, президент поручил составить списки эвакуированных жителей Иркутской области и отметил, что власти должны быть в постоянном контакте с жителями.

По его словам, необходимо скорее приступить к восстановлению жилья, чтобы этот процесс был завершён к зиме.

«Прошу уже сейчас, не откладывая, наметить план действий по восстановлению жилья, чтобы завершить эту работу как можно быстрее», — сказал Путин.

Кроме того, как указал президент, надо восстановить всю инфраструктуру, чтобы люди могли как можно скорее вернуться к нормальной жизни. Строители займутся разрушенными дорогами, водопроводом, электросетями, дорогами и мостами.

Путин также отметил, что «подтопление продолжается, когда вода сойдёт, ещё не понятно, можем только приблизительно это сказать». Таким образом время на восстановление сокращается, нужно будет действовать оперативно. Для контроля текущих работ он проведёт ещё одно совещание 3 июля в Москве.

Оценка ущерба

По данным ГУ МЧС России по Иркутской области, в Тулунском, Чунском, Нижнеудинском, Тайшетском, Зиминском муниципальных районах Иркутской области из-за паводка были подтоплены почти 4,2 тыс. домов. В них проживало около 10,4 тыс. человек. Из более 1,7 тыс. домов в 28 населённых пунктах вода ещё не ушла. В 15 пунктах временного размещения находятся 1,3 тыс. человек.

Кроме того, в ночь на 30 июня поднялся уровень воды в реке Бирюса. Подтопленными оказались 84 дома в посёлке Шиткино Тайшетского района. Как пояснили в региональном ГУ МЧС, уровень воды составляет 725 см при критических отметках 570 см. Автомобильное сообщение с 33 населёнными пунктами в шести районах отсутствует.

Авиация Центрального военного округа (ЦВО) ведёт круглосуточный мониторинг ситуации с природными пожарами и паводком на территории десяти регионов Сибири, Урала и Поволжья.

В Иркутской области продолжает действовать режим чрезвычайной ситуации. Ведутся спасательные работы. По данным МЧС России, в результате наводнения в регионе погибли пять человек, более 100 госпитализированы.

© ГУ МЧС России по Иркутской области

Как сообщил заместитель министра сельского хозяйства РФ Максим Увайдов, предварительный ущерб сельскому хозяйству оценивается в 300 млн рублей. Кроме того, в зоне подтопления оказалось около 5 тыс. единиц крупного рогатого скота, точные цифры можно будет назвать после схода воды. Площадь посевов кормовых культур в пострадавших районах составляет 6 тыс. гектаров, из них около 3,5 тыс. гектаров остаются подтопленными. Утрачено 767 тонн зерна.

На совещании с президентом Увайдов доложил, что в самые короткие сроки аграрии получат компенсацию за убытки.

«Мы сделаем это максимально быстро. У нас есть такой опыт по Забайкалью. Также через распоряжение правительства до аграриев эти деньги доведём», — сказал заместитель министра сельского хозяйства.

Власти Иркутской области обратились к Минобороны РФ с просьбой развернуть мобильный хлебозавод в Тулуне, так как паводок затопил местное предприятие по производству хлеба.

Возможность нового подтопления

В ГУ МЧС по региону сообщили, что в ближайшее время на территории нескольких районов Иркутской области прогнозируется повышение уровня воды на отдельных участках рек Ока, Уда, Бирюса. В среднем уровень воды будет на 100 см выше критической нормы. В то же время на участках Уды у населённого пункта Широково Нижнеудинского района и Бирюсы у города Бирюсинска Тайшетского района уровень воды постепенно станет снижаться, равно как и в реке Ия Тулунского района.

Спасатели призвали местных жителей заранее принять все меры предосторожности: узнать адреса пунктов временного размещения, зарядить телефоны и эвакуироваться. МЧС рекомендовало также не предпринимать самостоятельных попыток вернуться в затопленное жильё.

Синоптики, в свою очередь, отмечают, что критическая ситуация миновала, но к концу следующей недели ожидаются умеренные осадки. По словам главы Росгидромета Максима Яковенко, пик паводка прошел днём 29 июня, затем уровень воды упал на 40 см.

Заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков в беседе с RT рассказал, что до 6 июля вероятность осадков в зоне подтопления сохраняется, но дожди будут не такими обильными, как ранее.

«Порядка одного-двух миллиметров осадков в день. Третьего числа может выпасть до пяти миллиметров. Вода потихоньку спадает, но эти небольшие осадки немного этот спад замедлят», — подчеркнул Цыганков.

Он также напомнил, что с 21 июня в регионе выпало более 200 мм осадков. В данной местности подобное происходит довольно редко. Вся дождевая вода собралась в Ангаре и её притоках, вышла из берегов и затопила населённые пункты, находящиеся в поймах рек.