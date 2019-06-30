Тульская область готова принять 100 детей из Иркутской области на летние каникулы

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Тульская область готова принять 100 детей в сопровождении взрослых из пострадавших от паводка районов Иркутской области на летние каникулы. Об этом сообщается на сайте правительства Тульской области.

Как отмечается, 29 июня состоялся телефонный разговор губернатора Тульской области Алексея Дюмина с главой МЧС России Евгением Зиничевым.

«Дюмин сообщил, что ‪с 1 июля‬ Тульская область готова принять 100 детей из пострадавших районов в сопровождении взрослых на период летних каникул», — указывается в сообщении.

Губернатор Тульской области, отметил, что регион возьмёт на себя все расходы, связанные с их транспортировкой и размещением.

Ранее глава правительства России Дмитрий Медведев подписал указ о выделении до 662 млн рублей для помощи Иркутской области в связи с наводнением.

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