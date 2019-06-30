Тульская область готова принять 100 детей из Иркутской области на летние каникулы
Как отмечается, 29 июня состоялся телефонный разговор губернатора Тульской области Алексея Дюмина с главой МЧС России Евгением Зиничевым.
«Дюмин сообщил, что с 1 июля Тульская область готова принять 100 детей из пострадавших районов в сопровождении взрослых на период летних каникул», — указывается в сообщении.
Губернатор Тульской области, отметил, что регион возьмёт на себя все расходы, связанные с их транспортировкой и размещением.
Ранее глава правительства России Дмитрий Медведев подписал указ о выделении до 662 млн рублей для помощи Иркутской области в связи с наводнением.