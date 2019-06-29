Путин поручил незамедлительно начать выплаты пострадавшим от паводка

Президент России Владимир Путин на совещании в Братске заявил, что необходимо незамедлительно начать выплаты пострадавшим в результате паводка в Иркутской области.

«Нужно незамедлительно, буквально уже сегодня начать выплаты пострадавшим гражданам. Правительство приняло оперативное решение, к работе подключилось казначейство, Центральный банк», — сказал Путин и отметил, что «деньги должны быть здесь, в регионе».

Он добавил, что деньги должны дойти до каждой пострадавшей семьи, до каждого человека.

Также глава государства поручил скорее приступить к восстановлению жилья, чтобы люди не остались на улице к зиме.

«Прошу уже сейчас не откладывая наметить план действий по восстановлению жилья, чтобы завершить эту работу как можно быстрее», — сказал Путин.

Он отметил, что требуется оперативно оценить ущерб и начать восстановление инфраструктуры: школ, детских садов, больниц.

Также Путин поручил составить списки эвакуированных жителей Иркутской области и отметил, что власти должны быть в постоянном контакте с жителями.

В Иркутской области в результате наводнения подтоплены более 4 тыс. домов, в результате погибли три человека, 97 были госпитализированы.