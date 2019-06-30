Синоптики ожидают новый приток воды в Иркутской области

Прогноз метеорологов в ряде подтопленных районов Иркутской области остаётся напряженным, местами пик паводка уже прошёл, однако из-за новых осадков к концу следующей недели может появится приток воды. Об этом на совещании в Братске заявил глава Росгидромета Максим Яковенко.

«Ожидаем, что в понедельник-вторник будут формироваться умеренные осадки, и тогда 6-7 (июля. — RT) может быть небольшой приток (воды. — RT)», — цитирует его ТАСС.

Как сообщил глава Росгидромета, пик паводка прошел днём 29 июня, затем уровень воды упал на 40 см.

«Это положительный момент, значит, паводок уходит уже в верховье», — отметил Яковенко.

По данным главы МЧС России Евгения Зиничева, в результате стихии пострадали 353 человека, 97 госпитализированы, эвакуированы 1161 человек, пятеро погибли.

В Иркутской области в результате наводнения подтоплены более 4 тыс. домов, более 22 тысяч жителей остались без света из-за паводка.