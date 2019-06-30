Пострадавшим от паводка в Иркутской области начали выплачивать компенсации

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Пострадавшим от паводка жителям Иркутской области начали выплачивать компенсации. Об этом говорится в сообщении на сайте областного правительства.

«Средства на эти цели в размере 662 млн рублей выделены из бюджета Российской Федерации. Деньги уже поступили в бюджет региона», — отмечается в сообщении.

Кроме того, из областной казны на выплаты пострадавшим направлено 318 млн руб.

«Уже перечислили на карточки те социальные выплаты, которые областной бюджет предусматривает в таких случаях. Общая сумма — около 1,5 млн рублей», — сказал глава Иркутской области Сергей Левченко.

Ранее президент России Владимир Путин на совещании в Братске заявил, что необходимо незамедлительно начать выплаты пострадавшим в результате паводка в Иркутской области.

С 25 июня в регионе идут сильные дожди, которые привели к подтоплению более 4 тыс. домов в 48 населённых пунктах. Жертвами стихийного бедствия стали пять человек, более 350 пострадали, около ста из них госпитализированы.

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