В Канске ввели режим ЧС из-за паводка

Короткая ссылка
Мэр Канска Андрей Береснев заявил, что в связи с паводком в городе был введён режим ЧС.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на его заявление в Instagram.

«Паводковая ситуация остаётся сложной. На территории города действует режим ЧС... Подтоплено 117 дачных участков, 59 придомовых территорий в районах индивидуальной жилой застройки, 58 человек согласились на эвакуацию», — сказал он.

По его словам, во всех пострадавших от паводка районах дежурят полицейские и спасатели. 

Ранее в Иркутской области порядка 3 тыс. человек обратились в консультационные пункты соцзащиты за помощью в связи с паводком.

Кроме того, сообщалось, что более 30 населённых пунктов отрезаны паводком.

С 25 июня в регионе идут сильные дожди, которые привели к подтоплению более 4 тыс. домов в 48 населённых пунктах.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить