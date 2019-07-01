В Канске ввели режим ЧС из-за паводка

Мэр Канска Андрей Береснев заявил, что в связи с паводком в городе был введён режим ЧС.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на его заявление в Instagram.

«Паводковая ситуация остаётся сложной. На территории города действует режим ЧС... Подтоплено 117 дачных участков, 59 придомовых территорий в районах индивидуальной жилой застройки, 58 человек согласились на эвакуацию», — сказал он.

По его словам, во всех пострадавших от паводка районах дежурят полицейские и спасатели.

Ранее в Иркутской области порядка 3 тыс. человек обратились в консультационные пункты соцзащиты за помощью в связи с паводком.

Кроме того, сообщалось, что более 30 населённых пунктов отрезаны паводком.

С 25 июня в регионе идут сильные дожди, которые привели к подтоплению более 4 тыс. домов в 48 населённых пунктах.