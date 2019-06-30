Росгвардия увеличила группировку сил в Иркутской области для помощи пострадавшим при паводке людям. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«Росгвардия увеличила группировку сил в Иркутской области для оказания помощи пострадавшим при наводнении», — приводит РИА Новости сообщение.

Отмечается, что сапёры инженерного подразделения ведомства оценили обстановку и произвели расчёты по ликвидации затора около моста через реку Ия.

Ранее в Иркутской области порядка 3 тыс. человек обратились в консультационные пункты соцзащиты за помощью в связи с паводком.

Кроме того, сообщалось, что более 30 населённых пунктов отрезаны паводком.

С 25 июня в регионе идут сильные дожди, которые привели к подтоплению более 4 тыс. домов в 48 населённых пунктах.