Синоптики прогнозируют ливневые дожди в Иркутской области

Сильные ливни вернутся в Иркутскую область в субботу, 6 июля. Об этом сообщили ТАСС в центре «Фобос».

«В ближайшую неделю сильных дождей не ожидается, хотя местами кратковременные могут пройти. И только в конце недели, в субботу-воскресенье, снова пройдут ливневые дожди с грозами. При этом количество осадков может составить 20—30 мм», — сказал представитель организации.

С 25 июня в регионе идут сильные дожди, которые привели к подтоплению более 4 тыс. домов в 48 населённых пунктах.

Порядка 3 тыс. человек обратились в консультационные пункты соцзащиты за помощью в связи с паводком.