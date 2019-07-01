Синоптики прогнозируют ливневые дожди в Иркутской области
- РИА Новости
«В ближайшую неделю сильных дождей не ожидается, хотя местами кратковременные могут пройти. И только в конце недели, в субботу-воскресенье, снова пройдут ливневые дожди с грозами. При этом количество осадков может составить 20—30 мм», — сказал представитель организации.
С 25 июня в регионе идут сильные дожди, которые привели к подтоплению более 4 тыс. домов в 48 населённых пунктах.
Порядка 3 тыс. человек обратились в консультационные пункты соцзащиты за помощью в связи с паводком.