Мутко назвал сроки восстановления затопленных поселений в Приангарье

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Восстановление нормальной жизнедеятельности населённых пунктов в зоне подтопления в Иркутской области завершится до 1 августа, заявил вице-премьер Виталий Мутко.
Мутко назвал сроки восстановления затопленных поселений в Приангарье
  • © Владимир Трефилов
  • РИА Новости

«Рассчитываем, что полная жизнедеятельность этих населённых пунктов будет до 1 августа восстановлена», — заявил Мутко на совещании во время доклада о работах по ликвидации последствий паводка.

Ранее в МЧС сообщили об отсутствии подтопленных жилых территорий в Приангарье.

С 25 июня в Иркутской области начался паводок из-за сильных ливней. Наводнение затронуло 10,8 тыс. жилых домов в 109 населённых пунктах. Погибли 25 человек.

Телеканал «360» передавал, что в Московской области начали собирать гуманитарную помощь для пострадавших жителей региона.

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