С постоянной индексацией: в Минтруде предложили сделать программу маткапитала бессрочной

Программа материнского капитала должна стать бессрочной. С такой инициативой выступают в Министерстве труда России, рассказал замглавы ведомства Алексей Вовченко. По его словам, это пособие должно постоянно повышаться и «быть более существенным». Текущая программа завершается в 2021 году, однако сообщалось, что в правительстве обсуждают её продление до 2025 года. Также с 1 января 2020 года сумма маткапитала будет увеличена с 453 тыс. до 470 тыс. рублей.

В Министерстве труда России стремятся сделать программу по выплатам материнского капитала постоянной. Об этом рассказал замглавы ведомства Алексей Вовченко.

«Мы традиционно настаивали как Минтруд, у нас были инициативы, что материнский капитал должен быть какой-то бессрочной мерой. Не только бессрочной, но и, может быть, более даже существенной», — приводит его слова РИА Новости.

Вовченко подчеркнул, что Минтруд выступает за постоянную индексацию маткапитала, чтобы не было периодов, когда сумма не увеличивается.

Срок действия текущей программы завершается в 2021 году. Однако власти обсуждают вопрос о продлении программы до 2025 года, сообщила ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

«Сейчас этот вопрос мы активно обсуждаем с министерствами, правительством, нашими коллегами из Государственной думы, — сказала она, отвечая на вопрос о продлении программы до 2025 года. — Я думаю, до конца этого года соответствующее решение будет принято».

При этом Матвиенко добавила, что в условиях ухудшения демографической ситуации в стране материнский капитал позволяет увеличивать рождаемость.

Напомним, программа материнского капитала действует с 2007 года. Согласно ей женщины могут получить средства при рождении второго и последующего ребёнка. Программа распространяется и на усыновлённых детей. С 2015 года величина маткапитала не индексировалась и составляет 453 тыс. рублей. По словам главы Минтруда Максима Топилина, индексация пособия возобновится с 1 января 2020 года. Сумма вырастет на 4% и составит порядка 470 тыс. рублей.

«Это уже согласованное решение, здесь нас все поддержали. С 1 января 2020 года (прогноз роста потребительских цен составляет 4%) материнский капитал будет увеличен. Такие средства при подготовке бюджета на следующий год мы сейчас предусматриваем», — цитирует министра ТАСС.

Напомним, материнский капитал не выдаётся гражданам напрямую. Это разовое безналичное пособие, которое можно потратить по четырём направлениям: улучшение жилищных условий, образование для детей, формирование накопительной части пенсии матери, социальная адаптация детей с ограниченными возможностями. Эти средства можно направить сразу на несколько из вышеперечисленных целей.

Национальный проект «Демография»

В России предусмотрены и другие меры по повышению рождаемости и увеличению благосостояния семей. Так, с 1 января и до 2024 года действует национальный проект «Демография». Он преследует сразу несколько целей: увеличение ожидаемой продолжительности здоровой жизни до 67 лет, снижение смертности трудоспособных граждан до 36 человек на 1 тыс. граждан, увеличение рождаемости, а также приобщение россиян к здоровому образу жизни.

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Сложности в реализации этого проекта вызывает провал рождаемости в 1990-х годах, отмечал в ходе заседания правительства по нацпроектам премьер-министр России Дмитрий Медведев. Он также рассказал, что для ликвидации последствий этого провала в 2018 году был принят «демографический пакет», который предусматривает различные меры поддержки.

«Он включает в себя ежемесячные выплаты в связи с рождением или усыновлением первого ребёнка, выплаты на второго ребёнка из материнского капитала (действие этой меры мы, напомню, продлили до 2021 года), субсидии регионам на выплаты при рождении третьего и последующих детей», — подчеркнул он.

Также правительство фактически восстановило пособие для семей с детьми от полутора до трёх лет. Эта выплата была введена в 1994 году в размере 50 рублей и с тех пор не индексировалась. Однако в июне Медведев призвал исправить это и поднять пособие до уровня прожиточного минимума, установленного в том регионе, где проживает семья-получатель.

«За 25 лет сумма эта ни разу не повышалась, не индексировалась, и её размер вызывает у людей только недоумение и обиду. В системе социальной помощи такого рода вещей быть не должно», — обратился Медведев к членам правительства.

Рассчитывать на эти выплаты могут семьи, подушевой доход которых ниже двукратного размера регионального прожиточного минимума. Президент России Владимир Путин в начале июля подписал постановление, согласно которому эта мера социальной поддержки должна заработать с 1 января 2020 года.

Часть программ также связана со льготами тем семьям, у которых есть непогашенная ипотека. 3 июля Путин подписал закон, согласно которому при рождении третьего или последующего ребёнка родители могут получить 450 тыс. рублей для погашения этого кредита.

Также, ещё в ходе послания Федеральному собранию в феврале, Путин призвал правительство и Центробанк снижать ставку по льготной ипотеке до 6%. 3 июля глава государства отметил, что необходим особый контроль за реализацией этого поручения.

«Антон Германович (Силуанов, министр финансов. — RT), нужно мониторить реальную ситуацию, мониторить, что в жизни происходит реально. Потому что вот это «шесть на ум пришло — семь с ума сошло» никого не интересует. Сколько вы там посчитали, сколько нужно там добавить», — сказал Путин.