«Существенные шаги по поддержке»: пособия на детей из малоимущих семей повысят до 10 тысяч рублей

Малообеспеченные семьи в России будут получать пособие на детей в возрасте от полутора до трёх лет в размере 10 тыс. рублей. Об этом сообщил глава правительства Дмитрий Медведев. При этом нуждающимися теперь будут признаны те семьи, в которых доход на человека составляет два прожиточных минимума. В Национальном родительском комитете оценили эту меру, отметив, что выплата станет серьёзной поддержкой для семей, особенно в регионах.

Правительство приняло решение повысить пособие на детей из малообеспеченных семей, сообщил премьер-министр России Дмитрий Медведев.

«Было принято решение увеличить помощь малообеспеченным семьям, где есть дети от полутора до трёх лет. Они будут ежемесячно получать более 10 тыс. рублей на одного ребёнка вместо прежних 50 рублей», — сказал Медведев.

Кроме того, по словам премьер-министра, нуждающимися будут считаться семьи, доход на человека в которых составляет до двух (вместо ранее признанных полутора) минимальных прожиточных минимумов. Таким образом, увеличится число семей, которые будут иметь право на помощь государства. Законопроект на эту тему уже подготовлен.

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

РИА Новости

© Дмитрий Астахов

Также будет в два раза увеличен размер компенсаций трудоспособным неработающим родителям, которые ухаживают за детьми-инвалидами.

«Эта мера начнёт действовать уже с 1 июля текущего года», — пояснил Медведев.

Демографический пакет

Глава правительства РФ напомнил, что полтора года назад был принят большой демографический пакет по повышению рождаемости. Но не все обозначенные в нём меры полностью внедрены в жизнь.

«Субсидии регионам на выплаты при рождении третьего и последующих детей — не все они заработали в полную меру, это обсуждалось, в том числе недавно, на прямой линии с президентом. Естественно, что нужно принимать решения для того, чтобы ситуацию исправить», — отметил Медведев.

От также добавил, что подобные проблемы существуют и в других странах, но для их решения «универсального рецепта не найдено».

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Напомним, 20 июня в ходе прямой линии с президентом Владимиром Путиным обсуждался вопрос социального обеспечения семей с маленьким достатком. Глава государства тогда заявил, что с января 2020 года выплаты на детей в размере прожиточного минимума начнут получать семьи с совокупным заработком около 45 тыс. рублей и меньше.

«С 1 января 2020 года распространим эту меру поддержки не только на семьи, где полтора прожиточных минимума на человека, а на те семьи, где два прожиточных минимума на человека», — подчеркнул он.

«Огромное подспорье»

Глава Национального родительского комитета Ирина Волынец беседе с RT она также выразила надежду, что решение положительно скажется на демографической ситуации в стране.

«Это на самом деле достаточно приличные деньги, особенно для регионов. И хочется надеется, что наши мамы при принятии решения о том, что они станут мамами во второй, третий, и последующие разы, будут уверены в том, что государство их поддержит», — подчеркнула Волынец.

По её словам, принятое решение давно назрело. Национальный родительский комитет в своё время также выступал с инициативой по увеличению этих выплат, подчеркнула она.

«То, что сейчас произошло в отношении матерей детей от полутора до трёх лет — очень долгожданная новость. Хорошо, что сейчас приняли данное постановление. Сумма очень солидная, даже не все поверили сначала, что это правда. Это огромное подспорье», — добавила она.

Волынец также напомнила о другой мере, которая была предпринята совсем недавно. 19 июня Госдума приняла закон о частичной компенсации ипотеки многодетным семьям, в которых после 1 января 2019 года родился третий или последующие дети. Начиная с 2020 года они смогут получить выплату из федерального бюджета в размере 450 тыс. рублей для погашения ипотеки. По предварительным данным, такие выплаты могут получить около 30 тыс. семей.

«Всё это — очень существенные шаги по поддержке наших семей», — заключила Волынец.

Напомним, изначально с инициативой о повышении пособий для нуждающихся семей с детьми от полутора до трёх лет выступил премьер-министр России Дмитрий Медведев. Он предложил увеличить их размер до показателя прожиточного минимума того региона, в котором живёт семья. Глава правительства пояснил, что эта форма поддержки была введена в 1994 году, но с тех пор ни разу не повышалась и не индексировалась. Решением этого вопроса занималось три ведомства — Минтруд, Минэкономразвития и Минфин.