В Совфеде оценили законопроект о продлении выплат нуждающимся семьям

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Кирилл Горшенин
Председатель комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский в беседе с RT прокомментировал внесённый в Госдуму законопроект о продлении до трёх лет выплат ежемесячного пособия по уходу за ребёнком для нуждающихся семей.
В Совфеде оценили законопроект о продлении выплат нуждающимся семьям
  • РИА Новости

«Замечательное предложение, которое станет решением, когда будет принято. Учитывая, что об этом высказался президент, можно сказать, что это решение, которое будет поддержано и депутатами, и членами Совета Федерации», — заявил сенатор.

По его словам, главная сложность в исполнении этой идеи носила финансовый характер.

«Это достаточно ожидаемое решение, мы много раз об этом говорили. Проблема была только одна — найти ресурс, который бы позволил выплатить эти дополнительные социальные обязательства», — добавил Рязанский.

Ранее в Госдуму был внесён законопроект о продлении до трёх лет выплаты ежемесячного пособия по уходу за ребенком для семей, среднедушевой доход которых не превышает два прожиточных минимума.

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