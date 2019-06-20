В Совфеде оценили законопроект о продлении выплат нуждающимся семьям

Председатель комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский в беседе с RT прокомментировал внесённый в Госдуму законопроект о продлении до трёх лет выплат ежемесячного пособия по уходу за ребёнком для нуждающихся семей.

«Замечательное предложение, которое станет решением, когда будет принято. Учитывая, что об этом высказался президент, можно сказать, что это решение, которое будет поддержано и депутатами, и членами Совета Федерации», — заявил сенатор.

По его словам, главная сложность в исполнении этой идеи носила финансовый характер.

«Это достаточно ожидаемое решение, мы много раз об этом говорили. Проблема была только одна — найти ресурс, который бы позволил выплатить эти дополнительные социальные обязательства», — добавил Рязанский.

Ранее в Госдуму был внесён законопроект о продлении до трёх лет выплаты ежемесячного пособия по уходу за ребенком для семей, среднедушевой доход которых не превышает два прожиточных минимума.