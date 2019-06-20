В Совфеде оценили законопроект о продлении выплат нуждающимся семьям
- РИА Новости
«Замечательное предложение, которое станет решением, когда будет принято. Учитывая, что об этом высказался президент, можно сказать, что это решение, которое будет поддержано и депутатами, и членами Совета Федерации», — заявил сенатор.
По его словам, главная сложность в исполнении этой идеи носила финансовый характер.
«Это достаточно ожидаемое решение, мы много раз об этом говорили. Проблема была только одна — найти ресурс, который бы позволил выплатить эти дополнительные социальные обязательства», — добавил Рязанский.
Ранее в Госдуму был внесён законопроект о продлении до трёх лет выплаты ежемесячного пособия по уходу за ребенком для семей, среднедушевой доход которых не превышает два прожиточных минимума.