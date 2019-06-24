Не один на один
Не один
на один

Многодетной матери из Оренбургской области выплатят положенные пособия

Бюрократия и право

24 июня 2019, Святослав Петров

Героине материала RT многодетной матери Юлии Василенко из села Михайловка Оренбургской области возобновили положенные ей социальные выплаты. Об этом сообщила уполномоченный по правам ребёнка по Оренбургской области Ольга Ковыльская.

  • © Фото из личного архива

«Специалистами центра социальной поддержки населения Соль-Илецкого городского округа многодетной матери Юлии Василенко оказано содействие в сборе необходимых документов для получения мер социальной поддержки. Получение соответствующих социальных выплат и пособий возобновлено. Юлия Василенко не имеет претензий к представителям органов исполнительной власти», — рассказала RT Ковыльская.

Сама Василенко выразила RT благодарность за содействие в решении её проблем.

«Большое спасибо RT за помощь, самостоятельно у меня уже разобраться не получалось», — сказала RT Василенко.

Ранее RT рассказывал о многодетной матери Юлии Василенко, которая обратилась на электронную почту проекта RT #НеОдинНаОдин с жалобой на невыплаты положенных ей пособий по многодетности. У женщины пять несовершеннолетних детей, она работает уборщицей на заводе по производству школьного питания в 45 км от дома, её муж ведёт домашнее хозяйство и подрабатывает автослесарем. У семьи образовались долги за ЖКХ, при этом положенные по закону льготы многодетная мать не получала.

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