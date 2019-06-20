Многодетная семья из села в Оренбургской области заявляет об отказе чиновников выплачивать дотации

В Оренбургской области семья с пятью детьми пытается прожить на зарплату 17 тыс. рублей. Многодетная мать вынуждена несколько раз в неделю ездить в город, где она работает уборщицей. Отец в это время присматривает за детьми. По словам женщины, чиновники отказываются предоставлять льготы и субсидии, ссылаясь на отсутствие средств. В селе, где живёт семья, найти работу практически невозможно, и у супругов накопились крупные долги за услуги ЖКХ. Между тем власти региона утверждают, что положенная помощь предоставляется. Однако женщина отмечает, что поддержка осуществляется не в полном объёме и только после жалоб в различные инстанции.

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Многодетная семья Олега Самохвалова и Юлии Василенко в селе Михайловка Оренбургской области обратилась на электронную почту проекта RT #НеОдинНаОдин с жалобой. По словам супругов, местные чиновники отказываются предоставлять им положенные по закону субсидии и дотации. Кроме того, положение семьи усугубляется из-за накопленных долгов по ЖКХ, а также из-за почти полного отсутствия работы в самом селе. К тому же, оба родителя не могут работать одновременно из-за необходимости сидеть с детьми.

Юлии Василенко 37 лет, у неё пятеро детей, младшему сыну четыре года, старшей дочери — 16 лет. С отцом своих детей Олегом Самохваловым они живут уже 18 лет, хотя официально свои отношения никогда не оформляли. Самохвалов заявляет, что является отцом всех детей, но юридически отцовство оформлено только в отношении двоих из них.

Многодетная мать трудится уборщицей на комбинате школьного питания «Подросток» в Оренбурге, получая 17 тысяч рублей в месяц. Муж вынужден присматривать за детьми, тем более что найти заработок рядом с домом практически невозможно. По образованию он сварщик, подрабатывает автослесарем и случайными заработками. Выживает семья во многом благодаря подсобному хозяйству — курам, телятам и собственному огороду.

«В селе работа только в госучреждениях есть — в садике и в школе. Я езжу до работы 45 км, трачу по 130 рублей в один конец дважды в неделю. Мужу пришлось бы ездить дальше и по графику 5/2, в итоге из-за трат на транспорт денег бы у него оставалось меньше», — рассказала RT Юлия.

Родители Олега умерли, а у Юлии они до сих пор работают — на бабушку с дедушкой детей не оставить.

«Тут не живут, а выживают, — рассказал RT Олег Самохвалов. — Сюда мы 10 лет назад из Оренбурга вынужденно переехали. Не хватало на всех места в квартире. Я её продал, купили тут просторный дом. Но по работе тут туго. Сейчас вот сенокос, работаю в полях».

Спасают ягоды и грибы

Заработанных в городе денег Юлии Василенко на всё не хватает. Уже скопился долг за услуги ЖКХ на сумму 70 тыс. рублей. К сентябрю четверых детей нужно подготовить к школе. На подготовку к прошлому учебному году Юлия потратила порядка 50 тыс. рублей. Старшая дочь сейчас идёт в девятый класс, после него планирует пойти в училище. Семья рассматривает только бюджетный вариант обучения для девочки, поскольку платное им не по карману.

Никаких крупных трат Василенко позволить себе не могут, вещи дети донашивают друг за другом. Бытовую технику покупают подержанную с сайтов распродаж, об автомобиле даже не мечтают. На семье висят кредиты, которые они вынуждены понемногу погашать.

«Ягоды, грибы собираем, травы, — рассказывает Олег Самохвалов. — Потом продаём. Раньше жена на базаре работала, продавали то, что сами вырастили. Так потихоньку на самое необходимое и накапливали».

Везде отказ

Непростое финансовое положение семьи можно было бы улучшить, если бы Юлия получала положенные льготы и дотации по многодетности. Поскольку юридически у троих детей женщины нет отца, женщина может считаться многодетной матерью-одиночкой и получать соответствующие выплаты от государства.

Но чиновники отказываются выплачивать Василенко субсидии — они отмечают, что несовершеннолетние проживают с биологическим отцом, который может их обеспечивать. Однако Самохвалов не может найти работу в селе, а в другой населённый пункт он ездить не может, поскольку ему необходимо присматривать за детьми.

Кроме того, у семьи нет возможности оформить субсидию на оплату услуги ЖКХ. Для этого необходимо сначала погасить уже имеющуюся задолженность. На комбинат Юлия устроилась всего четыре месяца назад, зимой работы у неё не было и платить по счетам супруги не могли — не было средств.

По словам женщины, в соцзащите ей сказали, что её семья будет признана неблагополучной и детей заберут органы опеки, если Василенко будет постоянно обращаться за дотациями.

В разговоре с RT Юлия отметила, что проблема их семьи не уникальна для посёлка.

«У нас почти все многодетные семьи и семьи с инвалидами в той же ситуации, что и мы, — рассказала Юлия. — Все выкручиваются как могут. Нам говорят, что денег нет, но у меня, честно говоря, сомнения на данный счёт».

Не обратилась с заявлением



Уполномоченная по правам ребёнка по Оренбургской области Ольга Ковыльская заверила RT, что семья Василенко никогда не оставалась без поддержки государства. Согласно данным Ковыльской, на протяжении последних пяти лет Василенко оказывалась материальная помощь на погашение задолженности по газу, на приобретение школьной и сезонной одежды и обуви детям.

В 2012 году Василенко получила сертификат на региональный материнский капитал. В 2014 году воспользовалась правом на единовременную выплату в размере 10 000 рублей за счет средств регионального материнского капитала, в настоящее время имеется неиспользованный остаток средств в размере 105 тыс. рублей.

Семье также оказывалась адресная социальная помощь на развитие личного подсобного хозяйства.

«Однако, в связи с тем, что в 2017 году Василенко не исполнила обязательства и использовала денежные средства (на развитие подсобного хозяйства. — RT) не по назначению, контракт с ней расторгнут», — рассказала RT Ковыльская.

По словам омбудсмена, для получения пособий и выплат многодетная семья должна ежегодно предоставлять документы, подтверждающие статус семьи.

«Юлия Василенко получала различные социальные выплаты до ноября 2018 года, затем должна была вновь обратиться с заявлением и предоставить пакет документов. Однако, ни заявления, ни документов в орган социального обслуживания до настоящего времени не предоставлено. В связи с чем социальные выплаты на следующий период оформить нет возможности», — сказала Ковыльская.

В настоящее время специалистами центра социальной поддержки населения данной семье оказывается содействие в сборе необходимых документов для оформления выплат и пособий.

Также семье было предложено обратиться в службу занятости для решения вопроса трудоустройства. По словам Ковыльской, на неоднократные предложения оформить малолетних детей в дошкольное образовательное учреждение Василенко отвечала отказом.

«Таким образом, данной семье оказывалась и будет оказываться необходимая помощь», — сказала Ольга Ковыльская. Она заверила RT, что ситуация с семьёй Василенко остаётся у неё на контроле.

Номинальная поддержка



Однако Юлия Василенко утверждает, что на самом деле помощь к ней приходит только после направления жалоб в различные инстанции.

«Компенсацию по ЖКХ я уже три года не получаю, — сказала Юлия. — Помощь на одежду для детей получила только после жалоб неоднократных. 105 тысяч рублей у меня на счету по региональному маткапиталу есть, но я их только на улучшение жилищных условий потратить могу или установку газового котла».

На биржу труда Юлия и её супруг не вставали, поскольку она находится в Соль-Илецке. Дорога туда обходится в 500 рублей, ездить туда необходимо дважды в месяц, а размер пособия — всего 900 рублей.

Также женщина отметила, что уже девять лет стоит на учёте как многодетная мать и все её документы у чиновников есть. Соцработники приезжают к ней каждый месяц, однако ни о какой помощи от них речи не идёт.

«Хотите пример? — рассказывает Юлия, — Я когда пятого рожала, у меня газ за неуплату как раз по осени отключили. Муж на заработках был. И знаете, как мне помочь предложили? Сказали: «Ну ты в интернат их пока сдай, на работу выйдешь, долг погасишь». Я в шоке была».