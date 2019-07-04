Юридическая заготовка: Минсельхоз не намерен ограничивать сбор грибов и ягод

Минсельхоз не будет ограничивать сбор лесных ягод и грибов ни для предпринимателей, ни для россиян. Ранее в ведомстве предложили более тщательно заняться регулированием этой отрасли. В министерстве пояснили, что речь идёт о допуске предприятий к мерам господдержки и не коснётся простых граждан. В ассоциации заготовителей и переработчиков дикорастущих растений отметили, что предлагаемые изменения облегчат работу приблизительно для 3 млн человек, занятых в этой сфере.

Минсельхоз России не намерен ограничивать сбор дикорастущих ягод, грибов и других растений ни для предпринимателей, ни для граждан. В ведомстве подчеркнули, что предлагают преобразования, которые помогут развивать эту отрасль для внешней торговли.

«Минсельхоз предлагает повысить качество и эффективность нормативно-правового регулирования в этой сфере и обеспечить доступ предприятиям заготовки, переработки и хранения дикоросов к действующим мерам господдержки», — приводит ТАСС слова пресс-службы министерства.

Напомним, ранее стало известно, что Минсельхоз предложил передать ему полномочия по проведению политики в этой отрасли. Так, речь идёт о более тщательном регулировании сбора, переработки и дальнейшей продажи дикорастущих растений.

«Закрепление указанных полномочий за Минсельхозом России позволит обеспечить эффективную работу по нормативно-правовому регулированию в отрасли, в целях решения проблемных вопросов, связанных со сбором, переработкой, оборотом пищевых дикорастущих ресурсов и лекарственных средств», — говорится в тексте документа.

Такая инициатива возникла из-за неэффективного регулирования этой отрасли, подчеркнули в ведомстве. В министерстве пояснили, что дикорастущие растения относятся к ведению различных ведомств и между ними порой возникают разночтения, что негативно влияет на всех, кто занят в этой области.

Если ведомство получит возможности по определению госполитики в этой сфере, то это позволит реализовать «высокий экспортный потенциал», считают в Минсельхозе.

Так, по данным Минсельхоза, в России есть запасы сырья в размере 8,5 тонн в год, однако они используются только на 6%.

Занимаясь регулированием этой отрасли, необходимо оставить свободный доступ граждан к лесным дикорастущим ресурсам, подчеркнул председатель комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Алексей Майоров.

«Во-первых, мы всегда должны оставлять свободный проход для наших граждан в лес, кроме частных территорий. Во-вторых, они должны собирать дикорастущие плоды в свободном режиме. Единственный вопрос, который можно каким-то образом регулировать, перед этим как следует продумав этот момент, — предпринимательская деятельность», — сказал он RT.

РИА Новости

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«Объёмы потребления продукции практически не ограничены»

Сейчас вопросы лесных дикорастущих растений регулируются Лесным кодексом России. Вопрос заготовки и сбор этих ресурсов российскими гражданами не регулируется, однако они не имеют право собирать те растения, которые имеют защитный статус или принадлежат к наркотическим средствам.

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Согласно существующему законодательству, за этими ресурсами должен следить Рослесресурс, Российский центр защиты леса и другие организации, подведомственные Рослесхозу. Похожими вопросами занимается и Росприродназдзор.

Занятые в отрасли заготовки и переработки дикорастуших растений уже давно просили правительство передать полномочия в этой сфере Минсельхозу, рассказал в беседе с RT президент некоммерческого партнёрства «Союз заготовителей и переработчиков дикоросов» Юрий Рудаков.

«Мы обращались и в правительство, и к президенту, с тем чтобы эта отрасль была в ведении Минсельхоза. Мы, конечно, немного видим шире, чем сейчас обозначено в этом постановлении, но я так думаю, что это вопрос технической работы», — сказал он.

Он отметил, что обычных россиян эти изменения не коснутся, однако занятых в этой сфере предпринимателей освободятся от сложностей, возникающих из-за действия Лесного кодекса.

«Я надеюсь, от лица профессионального сообщества, что перевод дикоросов в Министерство сельского хозяйства позволит активизировать эту отрасль. Потому что в ней задействовано порядка 3 млн человек», — подчеркнул Рудаков.

По словам президента Союза, на внешнем рынке существует спрос, который практически не ограничен, а потому экспортные возможности этой отрасли огромны.

«На мировом рынке возможные объёмы потребления продукции практически не ограничены, — сказал он. — по разным оценкам, количество собираемых и заготавливаемых дикоросов колеблется от 3 до 12%. Тут нужно ещё брать во внимание то, что бывают урожайные и не урожайные годы. И здесь, в отличии от культурного сельского хозяйства, нельзя повлиять на урожайность. А так, мы рассчитываем, что всё-таки где-то в середине двадцатых годов можно будет методично работать в этом направлении и нарастить экспортный сегмент до $1 млрд».

Примерно в такую же сумму Рудаков оценивает и возможности внутреннего рынка.

«И надо, опять же, понимать, что часть денег, которая идёт на закупку, пойдёт именно тем сельским и деревенским жителям, которые там работают, чтобы они могли улучшить свой быт и улучшить качество жизни», — подчеркнул президент «Союза заготовителей и переработчиков дикоросов».