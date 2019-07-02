В Оренбурге обсудили федеральную программу о комплексном развитии сельских территорий

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В Оренбурге состоялось обсуждение федеральной программы «Комплексное развитие сельских территорий», утверждённой постановлением правительства России 31 мая 2019 года. Об этом сообщает RIA56.
В Оренбурге обсудили федеральную программу о комплексном развитии сельских территорий
  • РИА Новости

«Безусловно, новая программа в ближайшие пять лет поможет решить многие актуальные для села вопросы», — заявил губернатор Денис Паслер.

По его словам, в 2020—2025 годах будет реализована полноценная стратегия развития сельских территорий региона, а финансирование вырастет почти в десять раз.

«Если в 2019 году у нас на развитие села в бюджете предусмотрено 225 млн рублей, то на 2020 год в рамках новой программы — 1,95 млрд», — сказал он.

Ранее телеканал «360» сообщал, что в Московской области направят около 450 млн рублей в виде грантов на поддержку аграриев в 2019 году.

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