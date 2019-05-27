В Подмосковье направят 450 млн рублей в виде грантов на поддержку аграриев
- РИА Новости
«Мы 368 млн рублей планируем на гранты выделить в 2019 году. Аграрии в этом году также получат поддержку по ряду новых грантовых направлений. Ещё 80 млн рублей выделяется в рамках регионального проекта «Система поддержки фермеров и сельской кооперации в Московской области», — заявил он.
Как отметил Разин, общая сумма будет увеличена на 50 млн рублей относительно прошлогодних показателей.
Программу грантовой поддержки фермерства реализуют в Подмосковье с 2012 года.
Ранее «Газета.Ru» сообщала, что в Ленинградской области начали приём заявок на распределение бесплатной земли фермерам.