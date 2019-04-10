В Ленинградской области начали приём заявок на распределение бесплатной земли фермерам

В Ленинградской области начали приём заявок на распределение земельных участков по программе «Ленинградский гектар», сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

«Мы закончили всю подготовительную работу, разработан пакет документов, сформированы земельные участки, определено финансирование. С 15 апреля начинается приём заявок. Теперь дело за малым — выбрать лучшие проекты и раздать землю», — заявил губернатор Александр Дрозденко.

По его словам, областные власти ждут амбициозных предпринимателей со всей страны, которые хотят реализовать свои проекты.

Как отметил Дрозденко, это придаст новый импульс развитию территорий.

Заявки принимаются до 15 мая.

Ранее «Новый Севастополь» сообщал, что в Севастополе зарегистрировано 127 крестьянских (фермерских) хозяйств — в три раза больше, чем в 2014 году.