В Севастополе заявили о росте числа фермерских хозяйств в три раза с 2014 года

В Севастополе зарегистрировано 127 крестьянских (фермерских) хозяйств, что в три раза больше по сравнению с 2014 годом.

Об этом сообщает «Новый Севастополь» со ссылкой на годовой отчёт губернатора.

«За период с 2015 по 2018 годы 50 крестьянским (фермерским) хозяйствам была оказана финансовая поддержка в размере 88,4 млн рублей, что позволило создать новые постоянные рабочие места в количестве 67 единиц», — отмечается в документе.

Ранее ИА «Удмуртия» сообщало, что агропромышленный комплекс Удмуртии получит более 2 млрд рублей господдержки из консолидированного бюджета в 2019 году.